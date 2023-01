Fiscalía cita a declarar bajo juramento a director de Activos Especiales; se rompió colaboración

La Sociedad de Activos Especiales se vio envuelta en una serie de escándalos por presuntos hechos de corrupción al interior de la institución. Las irregularidades comenzarían desde el inventario hasta el manejo de bienes provenientes del narcotráfico que no aparecen.

En un inicio la Fiscalía y la SAE trabajarían juntas para hacer las investigaciones pertinentes. Sin embargo, las tensiones comenzaron recientemente cuando el ente acusador pidió a través de su cuenta de Twitter a Daniel Rojas, presidente de la sociedad, y a otros funcionarios, que “pusieran la cara” a la Fiscalía y no solo a los medios de comunicación.

“Fiscal invitó a que ‘le pongan la cara a la Fiscalía’ y no solamente a medios de comunicación para ganar likes. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo, pero cuando cita la Fiscalía no van”, se lee en un tuit de la Fiscalía.

Respondiendo a dicha solicitud, el presidente de la SAE envió una carta al fiscal Barbosa en la que solicitó que aclarara a la opinión publica los supuestos encuentros a los que él no ha asistido. También le dijo que estaba a la espera del día y la hora en la que se instalaría la mesa técnica acordada con el presidente Petro.

“Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a que encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad hemos participado en cada una de las citaciones, y, reiteramos que estamos a espera de la confirmación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica propuesta”, se lee en el documento.

Sin embargo, poco tiempo pasó para que el máximo ente acusador diera una contundente respuesta. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que la decisión fue:

“No convocar la mesa de trabajo que se había planteado para adelantar las investigaciones conjuntas con la SAE y en las que se pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad y asumir las investigaciones a las que hubiese lugar para lograr la judicialización de los eventuales responsables”.

En este sentido, la entidad aseguró que en los próximos días citará a declarar Daniel Rojas; al vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, y a los demás funcionarios para que entreguen información acerca de lo denunciado por el mismo presidente de la SAE.

