Fiscalía compulsa copias para investigar si Gustavo Petro habría cometido delitos en financiación de su campaña

La Fiscalía General compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Suprema de Justicia para determinar si el presidente Gustavo Petro habría cometido delitos en la financiación de su campaña.

La decisión de la Fiscalía se derivó de las declaraciones hechas por Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, en las cuales reconoció que el ahora presidente sabía que a su campaña estarían ingresando dineros irregulares, específicamente provenientes de Euclides Torres.

"En esta diligencia, el señor Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia", informó el órgano de control.

Y reitera la Fiscalía: "A fin de que se indague la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Presidente de Colombia, o cualquier otro hecho que revista característica de delito".

La información fue enviada por el fiscal Mario Burgos a las entidades correspondientes, esto en medio del proceso de investigación que se adelanta en contra de Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

¿Qué dijo Nicolás Petro a la Fiscalía?

Las declaraciones del exdiputado fueron dadas a conocer públicamente por la Revista Semana que corresponden a una audiencia que tuvo Petro Burgos en las instalaciones de la Fiscalía el pasado 2 de agosto. En medio de su intervención, el exdiputado aseguró que el ahora presidente sí sabía que a la campaña estarían ingresando dineros irregulares.

En medio del interrogatorio se le preguntó al exdiputado si el entonces candidato presidencial sabía que estaban ingresando dineros provenientes de Euclides Torres, a lo que Petro Burgos contestó: “Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”.

El exdiputado aseguró que él mismo y el exembajador Armando Benedetti le decía su papá que Torres estaba financiando grandes eventos de la campaña.

"Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, (...) cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, afirmó Petro Burgos.

Sobre la información conocida, Petro Burgos aseguró en su cuenta de la red social X que había sido doblegado moralmente por la Fiscalía.

"Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos", expresó Petro Burgos.