"Fiscalía me doblegó moral y físicamente": Nicolás Petro sobre confesión de la campaña presidencial

El exdiputado Nicolás Petro se pronunció luego de haberse conocido por la Revista Semana que el presidente Gustavo Petro sí sabía, supuestamente, que a las cuentas de la campaña presidencial presuntamente habrían ingresado dineros irregulares.

Por medio de su cuenta de la red social X, sin referirse puntualmente a la declaración conocida, Petro Burgos afirmó que será la justicia la que determine si es responsable o no de lo que se le acusa en la Fiscalía General.

Petro Burgos también cuestionó al mismo órgano de control asegurando que, para él haber dicho lo que confesó, fue doblegado en medio del procedimiento.

"Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos", afirmó en su red social.

Declaración de Nicolás Petro en la Fiscalía

La Revista Semana dio a conocer este sábado 30 de septiembre una declaración de Petro Burgos ante la Fiscalía del pasado 2 de agosto en la cual el exdiputado confesó que supuestamente su papá, el presidente, sí sabía que a la campaña presidencial de 2022 habrían ingresado presuntamente dineros irregulares.

En medio del interrogatorio se le preguntó al exdiputado si el entonces candidato presidencial sabía que a las cuentas de la campaña estaban ingresando dineros provenientes de Euclides Torres, a lo que Petro Burgos contestó: “Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”.

Y continuó relatando el hijo del presidente: “Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, (...) cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”.

Otras personas vinculadas en testimonio de Nicolás Petro

En medio de la declaración también se conocieron otros nombres de personas cercanas al presidente Petro. El exdiputado aseguró que su papá se reunió con el empresario Christian Daes en Barranquilla.

"Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nany Pardo, Christian Daes y Gustavo Petro se apartan, hablan y ahí empieza la financiación de Christian Daes a la campaña a través de la señora Nany Pardo”, informó Petro Burgos a la Fiscalía, según la Revista Semana.

Le puede interesar: Las citaciones de la Fiscalía por la visita del presidente Petro a su hijo Nicolás

Otros nombres mencionados fueron el de la primera Dama, Verónica Alcocer; la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf; el exembajador Armando Benedetti, entre otros.