Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se examine la posible participación del expresidente Gustavo Petro en el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

Fiscalía remite el caso del ‘Pacto de Valledupar’ a la Comisión de Acusaciones por posible participación de Petro

La denuncia fue radicada el pasado 31 de agosto ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, encargados de investigar a personas con fuero especial. Inicialmente, el proceso incluía investigaciones contra Armando Benedetti y la funcionaria Angie Rodríguez, quien trabajaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Sin embargo, por razones de competencia judicial, el caso relacionado con el expresidente fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Según la información revelada, la investigación contra Petro se fundamenta en que, debido a su nivel jerárquico como entonces jefe de Estado, las actuaciones relacionadas con el supuesto pacto habrían requerido de su autorización.

Esta consideración legal justifica que sea la Comisión de Acusaciones, y no la Fiscalía directamente, quien deba adelantar las indagaciones correspondientes.

¿Qué es el 'Pacto de Valledupar'?

El denominado ‘Pacto de Valledupar’ se refiere a un documento conocido este martes y en el que se revela que varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro habrían ofrecido a exjefes paramilitares beneficios judiciales, incluyendo la posibilidad de excarcelación.

A cambio, estos exjefes paramilitares habrían debido vincular a líderes políticos de la oposición con el paramilitarismo, según las denuncias presentadas.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene ahora la responsabilidad constitucional de determinar si existen méritos suficientes para continuar con una investigación formal contra el expresidente Petro.