CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

El 31 de agosto, la Fiscalía abrió una noticia criminal para indagar la denuncia que señalaría una posible participación de Petro. Ese mismo día, el organismo compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se examine la posible participación del expresidente Gustavo Petro en el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

Explosivo documento revela detalles inéditos del ‘Pacto de Valledupar’ en el gobierno Petro
RELACIONADO

Explosivo documento revela detalles inéditos del ‘Pacto de Valledupar’ en el gobierno Petro

Fiscalía remite el caso del ‘Pacto de Valledupar’ a la Comisión de Acusaciones por posible participación de Petro

La denuncia fue radicada el pasado 31 de agosto ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, encargados de investigar a personas con fuero especial. Inicialmente, el proceso incluía investigaciones contra Armando Benedetti y la funcionaria Angie Rodríguez, quien trabajaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Sin embargo, por razones de competencia judicial, el caso relacionado con el expresidente fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Según la información revelada, la investigación contra Petro se fundamenta en que, debido a su nivel jerárquico como entonces jefe de Estado, las actuaciones relacionadas con el supuesto pacto habrían requerido de su autorización.

Esta consideración legal justifica que sea la Comisión de Acusaciones, y no la Fiscalía directamente, quien deba adelantar las indagaciones correspondientes.

¿Qué es el 'Pacto de Valledupar'?

Armando Benedetti y Angie Rodríguez bajo la lupa por el ‘Pacto de Valledupar': ¿Cuál fue su papel?
RELACIONADO

Armando Benedetti y Angie Rodríguez bajo la lupa por el ‘Pacto de Valledupar': ¿Cuál fue su papel?

El denominado ‘Pacto de Valledupar’ se refiere a un documento conocido este martes y en el que se revela que varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro habrían ofrecido a exjefes paramilitares beneficios judiciales, incluyendo la posibilidad de excarcelación.

A cambio, estos exjefes paramilitares habrían debido vincular a líderes políticos de la oposición con el paramilitarismo, según las denuncias presentadas.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene ahora la responsabilidad constitucional de determinar si existen méritos suficientes para continuar con una investigación formal contra el expresidente Petro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolívar

Capturan en Bolívar a alias Brayan Veneco, señalado cabecilla armado de las disidencias de las FARC

Cauca

Capturan a hombre por presunto acto terrorista tras lanzar bomba molotov contra tanqueta policial en Popayán

Ministerio de Cultura

Importante universidad de Bogotá se pronunció sobre el retiro de obras en el Museo Nacional: comunicado oficial

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Junior prepara sus fichajes para 2027 y ya hay dos nombres sobre la mesa

Junior comienza a mover el mercado de fichajes: ¿quiénes llegarían en 2027?

Enfermedades

Selena Gómez aseguró que vapear la llevó a tener cambios en su voz: “No vale la pena”

La artista tomó sus redes sociales para hablar sobre las razones detrás del cambio de su voz y los efectos nocivos de la nicotina.

Turismo

Aerolínea ofrece tiquetes desde $79.000 para viajar en 2027 a estos destinos

Turismo

Ciudad colombiana busca ser el mejor destino de luna de miel del mundo: ya ganó en Sudamérica

Estados Unidos

Accidente aéreo en California: avioneta se chocó y cayó sobre una avenida