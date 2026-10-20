Explosivo documento revela detalles inéditos del ‘Pacto de Valledupar’ en el gobierno Petro

Un nuevo escándalo sacude al gobierno del expresidente Gustavo Petro tras las revelaciones del llamado ‘Pacto de Valledupar’.

El exjefe paramilitar y exgestor de paz Salvatore Mancuso se refirió a unas recientes declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

Mancuso salió a hablar: acusar a tres personas

Mancuso narró que supuestamente en octubre de 2025, delegados del gobierno Petro les habrían pedido a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acusar a tres personas para ganar una elección.

En el listado supuestamente estaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el actual presidente Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (fallecido en mayo). El exjefe paramilitar afirmó que ninguno aceptó este pedido.

“Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería para una sola cosa: cerrar el proceso de Ralito, 20 años después de la desmovilización”, expuso Mancuso.

En Valledupar, según indicó el exlíder paramilitar, supuestamente el entonces presidente, Rodríguez y el asesor Víctor de Currea-Lugo habrían solicitado hablar públicamente contra las tres personas mencionadas anteriormente. Ninguno aceptó tampoco.

Los presuntos ofrecimientos a los exparamilitares

La FM conoció un documento clave sobre este hecho del 24 de octubre de 2025, siete meses antes de la primera vuelta. Aquel día, Petro, Rodríguez, de Currea-Lugo, Jorge Lemus (exjefe de Inteligencia) y Armando Benedetti (exministro de Interior) se habrían reunido con 11 exjefes paramilitares designados gestores de paz.

Al parecer, el encuentro se centró en cerrar el ‘Pacto de Ralito’, mesa ilegal en la que los entonces paramilitares a inicios del siglo XXI con políticos para “refundar la Nación”.

Dos fuentes hablaron con el medio de comunicación y detallaron cómo se habría efectuado el encuentro con los supuestos ofrecimientos. Los exparamilitares presuntamente no querían tener riesgos ante el falso testimonio por hechos que habían negado en otras instancias.

“El Gobierno les prometió a los ‘paras’ que por sus nuevos testimonios no habría riesgos jurídicos (…) Uno de los compromisos era explorar la excarcelación de los gestores de paz en prisión, así como revisar las condiciones de reclusión”, precisa el documento.