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Armando Benedetti y Angie Rodríguez bajo la lupa por el ‘Pacto de Valledupar': ¿Cuál fue su papel?

Una resolución señala al exministro del Interior como uno de los principales líderes de estas polémicas conversaciones, así como a Angie Rodríguez.

Yhonay Díaz

octubre 19 de 2026
09:15 p. m.
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La polémica que se desató tras conocerse la existencia del denominado ‘Pacto de Valledupar’ sigue extendiéndose. En las últimas horas se pronunció el presidente Abelardo de la Espriella y señaló directamente a Armando Benedetti.

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La controversia se centra en las presuntas reuniones con exjefes paramilitares para acusar a líderes opositores como Álvaro Uribe; Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras, según la columna del periodista Melquisedec Torres.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, en estas supuestas conversaciones estarían involucrados el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien señaló que estaría recibiendo instrucciones del entonces presidente Gustavo Petro.

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¿Qué hay detrás del ‘Pacto de Valledupar’?

Melquisedec Torres, dio a conocer detalles sobre dos reuniones a puerta cerrada que tuvieron lugar los días 24 y 25 de octubre de 2025. En estas reuniones, delegados del gobierno de entonces, encabezado por Gustavo Petro, supuestamente negociaron con excomandantes paramilitares.

Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, confirmó estos encuentros, pero sostuvo que las intenciones del gobierno Petro no tenían relación con el ‘Pacto de Ralito’ que sería la razón inicial de la reunión.

Mancuso señaló que Angie Rodríguez habría solicitado a los excomandantes que involucraran al expresidente Álvaro Uribe, a Abelardo de la Espriella y a Germán Vargas Lleras en actividades irregulares, en un intento por favorecer sus intereses políticos en las elecciones.

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Posibles responsabilidades penales en el ‘Pacto de Valledupar’

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía que investigue las potenciales implicaciones penales de estas denuncias.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro dijo que las reuniones no fueron secretas, sino públicas, y asegura que en ellas participaron la Fiscalía y la Procuraduría. Pidió esclarecer si alguna actividad delictiva tuvo lugar durante estas conversaciones y rechaza cualquier directriz para perjudicar a Uribe.

En respuesta a las acusaciones, Armando Benedetti se defendió señalando que la justicia es la entidad que debe determinar la legalidad de cualquier acción. "Quien debe determinar si cometió un acto ilegal es la justicia”.

Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta, Héctor Germán Buitrago, habrían sido, según el periodista que destapó el escándalo, serían los antiguos integrantes de estructuras paramilitares habrían sido considerados para entregar declaraciones contra las figuras políticas mencionadas.

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