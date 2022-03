Frustran ataque con carro bomba a base militar en Fortul, Arauca

En las últimas horas, el Ejército Nacional reportó una fuerte explosión en el municipio de Fortul, Arauca, tras frustrar un carro bomba que iba dirigido a la base militar que está ubicada en el perímetro urbano del municipio.

Luego del suceso que causó temor en los habitantes del municipio, las autoridades responsabilizaron al ELN, mientras se adelantan las investigaciones del caso.

Asimismo, según informó la comunidad, los delincuentes instalaron tres cilindros en un carro que estaba estacionado en el barrio 12 de Octubre y después emprendieron la huida en una motocicleta.

Sin embargo, se conoció que, después de que estallara el carro, el Ejército se enfrentó con algunos criminales tras una fuerte ráfaga de disparos.

Prueba de supervivencia del único militar secuestrado por ELN

Se conoció la primera prueba de supervivencia del soldado profesional del Ejército Nacional, Yeison Martínez Tapia, secuestrado por el ELN el pasado cuatro de noviembre de 2021 en Tibú, Norte de Santander, cuando hacía labores de ingeniería en la vía que conduce a la Gabarra.

En el video, el uniformado envía un mensaje a su familia diciendo que “quiero saludar a mis hijos, que los amo con toda mi alma. Michael Esteban y Chelsea Michelle, quiero que sean que los amo con toda mi alma, me han hecho una falta enorme. También a mi esposa Leydi Johana Gómez, que la amo con todo mi corazón, que la extraño demasiado y que no he dejado de pensar en ella”.

Desde el momento del secuestro, la familia y la Defensoría del Pueblo, han pedido la liberación del uniformado.