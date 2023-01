Gustavo Bolívar vs. Agmeth Escaf: la división política en el Pacto Histórico por las revelaciones del libretista

El rifirrafe entre Gustavo Bolívar y entre el político, presentador y representante por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, continúa. Desde hace unos días algunos comentarios hechos por el exsenador ha mantenido 'agarrados' a estos dos personajes, situación que demostraría que dentro del partido hay latentes divisiones.

Cabe mencionar que el exsenador indicó que Escaf es una equivocación dentro de la coalición de Gobierno. En esta misma línea, Bolívar señaló que el político barranquillero no era del proceso, es decir, que venía de otras corrientes políticas, asegurando que en 2018, Escaf hizo campaña por Duque y por los Char. Aunque aclaró que eso no lo hace malo y debió buscar una curul en esas toldas.

El representante a la Cámara por el departamento del Atlántico dijo que “Gustavo Bolívar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con los Duque. No he militado nunca ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo”.

La disputa siguió y el 7 de enero de 2023 Escaf afirmó que Gustavo Bolívar no tiene prueba alguna de las reuniones por ejemplo, con los Char. “No soy de clanes, vengo de abajo, soy el pueblo. Por fortuna eso lo saben los electores a pesar de las mentiras”, destacó.

La sátira continuó y el presentador aludió a que Gustavo Bolívar nunca entendió el talante del partido Pacto Histórico, que según él, “es un proyecto creado y diseñado para que entráramos todos los que deseamos luchar por la ‘Paz Total’”, anotó.

Bolívar dijo también que al interior del Pacto Histórico sería un error. “Cuando lo aceptaron acá, supimos que no iba a dar la talla, porque nosotros tenemos aquí otro tipo de prácticas”, acotó.

En uno de los últimos trinos del exsenador Bolívar, este apuntó que “estoy bajo ataque hace tres días por atreverme a contar la asquerosidad de la política por dentro. Alguien tiene que hacerlo. El país no puede seguir engañado. Confíen en mí, jamás les voy a mentir. De cada cosa que denuncio hay pruebas. Paciencia. Primero la seguridad de las víctimas”.

Apenas Bolívar trinó, uno de los comentarios que salió a flote fue el de Agmeth Escaf quien resaltó “¿de cada cosa que 'denuncias' y de las que no entregas pruebas a la justicia dizque por proteger a las víctimas harás una novela para RCN cuyo primer capítulo se publicará en Semana?"

Así pues, las revelaciones de Gustavo Bolívar sobre el representante del Atlántico no han caído bien y por esto, la disputa pareciera que se extenderá, ¿hasta cuándo?

