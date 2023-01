Mamá de joven de primera línea que está en disidencias de las Farc dice que su hijo fue reclutado forzosamente

David Estiven Fernández Soler, de 24 años, consejero de juventud de la localidad de Kennedy en Bogotá y miembro de la primera línea, fue reportado como desaparecido el pasado 26 de noviembre del 2022, pero el 14 de diciembre reapareció en un video vestido de camuflado, anunciando que se unía a las disidencias de las Farc.

Este hecho generó todo tipo de reacciones. Una de ellas por parte del exsenador Gustavo Bolívar, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que este joven se había ido voluntariamente al grupo al margen de la ley. “Acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡No jóvenes! Las armas nunca serán el camino. Al parecer están reclutando más jóvenes. No acepten por favor. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio”, escribió Bolívar.

Noticias RCN contactó a su madre, quien contó su propia versión de lo que le ocurrió a su hijo, aseguró que no se fue voluntariamente a las disidencias e hizo una petición al exsenador y al presidente Petro.

“Él salió entre las 2:00 y 2:20 p.m. de la casa y a las 10:00 de la noche me escribió, ‘ma me estoy tomando unas polas’ y nunca más volví a saber de él”.

Este es el relato de una madre confundida y preocupada. Esta mujer no entiende por qué su hijo terminó con un fusil y un camuflado dentro de las filas de las disidencias de las Farc.

Lo que denuncia esta madre, que no quiso revelar su nombre, es preocupante. Dice que desde las movilizaciones del paro nacional su hijo ya estaba siendo tentado, al igual que otros jóvenes, con falsas promesas de grupos ilegales.

La mujer aseguró que cuando su hijo perteneció a la primera línea tenía sus objetivos claros.

“Así como mi hijo fue una de las personas que le colaboró para que usted esté allá en el poder, espero que también me colabore y me lo ayude a traer”, pidió con desesperación al presidente Gustavo Petro.

A diferencia de lo que señalan algunas voces que lo conocieron en Bogotá, la mujer dijo que el joven fue llevado forzosamente al departamento del Caquetá. “Al senador Gustavo Bolívar le pido que sea más honesto con las declaraciones que está dando. Salió diciendo que mi hijo se regaló, pero él no tiene como comprobar que mi hijo está por gusto, así como él hay muchos muchachos”.

Este joven, Consejero de Juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡NO jóvenes! las armas nunca serán el camino. Al parecer están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio. Abro 🧵 pic.twitter.com/2K68qdxuHb

La madre de David Fernández le envió un mensaje a otras madres y padres de familia de quienes hicieron o hacen parte de la primera línea. Pide que se apersonen de los hijos. “El día que se llevaron a mi hijo se llevaron más muchachos”, contó.

También aprovecha para enviarle un mensaje a su hijo, David:

Hijo, si me está escucando usted sabe que nunca fui copartidaria de que participara en eso de politica, pero si le nacio hacer eso, mire las consecuencias y mire hasta donde me ha llevado… ya no tengo fuerzas.