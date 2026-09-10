Emergencia por fuertes lluvias colapsó la movilidad en el sur de Medellín y provocó afectaciones en el Valle de Aburrá

Las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados este jueves en Medellín y el Valle de Aburrá provocaron graves afectaciones en la movilidad, daños en la infraestructura y alertas por el aumento del caudal de varias quebradas.

Uno de los puntos más críticos se registró en la Avenida Guayabal, a la altura del barrio Cristo Rey, donde la caída de dos árboles de gran tamaño bloqueó por completo la vía y generó un monumental congestionamiento vehicular.

Conductores que transitaban por el sector reportaron largas filas que se extendían hasta la zona de Industriales, mientras los organismos de emergencia trabajaban para atender la situación.

Los árboles colapsaron sobre varios vehículos y también afectaron la red eléctrica, dejando sin servicio de energía a distintos sectores del sur de la ciudad. Además, el impacto fue tal que parte del pavimento resultó levantado por la fuerza con la que cedieron las raíces.

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Caos vial y daños en infraestructura

La emergencia convirtió una de las principales arterias viales del sur de Medellín en un cuello de botella. Testigos relataron que el tráfico se volvió prácticamente inmanejable debido al cierre de la avenida y a las labores adelantadas para retirar los árboles caídos.

Habitantes de la zona aseguraron que pocas veces habían presenciado un episodio similar. Algunos señalaron que los fuertes vientos registrados durante la jornada fueron inusuales por su intensidad y terminaron provocando el desprendimiento de los árboles desde la raíz.

Mientras tanto, equipos de gestión del riesgo y organismos de socorro recorren los sectores afectados para evaluar los daños y consolidar un censo oficial de las emergencias registradas durante las lluvias.

Quebradas en alerta y preocupación por el clima

Las precipitaciones también encendieron las alarmas en varios sectores del occidente de Medellín debido al aumento del nivel de las quebradas.

Una de las situaciones que más preocupación generó fue el comportamiento de la quebrada La Iguaná, cuyo caudal alcanzó niveles que obligaron a activar protocolos de monitoreo y vigilancia.

La emergencia en el Valle de Aburrá coincide con una temporada de fuertes lluvias que también ha afectado otras regiones del país, como el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano. En medio de este panorama, expertos han advertido sobre los cambios en las condiciones climáticas y la necesidad de prepararse para eventuales variaciones asociadas a fenómenos atmosféricos que podrían impactar el comportamiento del clima en los próximos meses.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y hacen un llamado a los ciudadanos para que permanezcan atentos a las recomendaciones oficiales, especialmente en áreas cercanas a quebradas, laderas y corredores viales con riesgo de afectaciones por las lluvias.