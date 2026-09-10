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Pronóstico del fin de semana en Colombia: lluvias intensas en Caribe, Pacífico y región Andina

El IDEAM señaló que las regiones de la Orinoquía y la Amazonía también registrarían lluvias, especialmente durante el sábado y el domingo.

Foto: creada por Magnific
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Noticias RCN

octubre 09 de 2026
06:34 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que para el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de octubre se esperan condiciones de cielo parcial a mayormente nublado en gran parte del territorio nacional, con mayores probabilidades de lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

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De acuerdo con el pronóstico de la entidad, las precipitaciones más significativas se concentrarán en estas tres regiones durante los próximos días, mientras que en amplios sectores del país persistirá una alta cobertura nubosa.

Lluvias también llegarían a la Amazonía y la Orinoquía

El IDEAM señaló que las regiones de la Orinoquía y la Amazonía también registrarían lluvias, especialmente durante el sábado y el domingo. Sin embargo, para estas zonas se prevé una menor cobertura nubosa durante el sábado y el lunes festivo.

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Por su parte, en la región insular se esperan precipitaciones importantes durante el fin de semana, con mayor incidencia entre el sábado y el domingo, por lo que las autoridades recomiendan a residentes y turistas mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Altas temperaturas persistirán en algunas regiones

En cuanto a las temperaturas máximas, la entidad advirtió que podrían presentarse valores elevados en sectores del oriente y centro de la región Caribe, así como en amplias áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

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El IDEAM recomendó a la ciudadanía consultar los reportes oficiales a través de su portal web y la aplicación móvil “IDEAM en tu mano”, donde se actualiza permanentemente la información sobre las condiciones meteorológicas en el país durante el puente festivo.

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