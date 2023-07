“Necesitamos una acción mucho más decidida del Gobierno Nacional”: gobernador del Chocó, Ariel Palacios

En A lo que Vinimos con Johana Amaya, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, habló sobre la crítica situación humanitaria que vive el departamento por el paro armado impulsado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los enfrentamientos que sostiene esa guerrilla con el Clan del Golfo.

¿Cómo está la población del Chocó?

El gobernador aseguró que actualmente la población no ha podido movilizarse por el departamento.

“Llevamos desde el día 4 de julio el cual se viene adelantando este paro, lo que pone a la comunidad en una situación difícil porque no pueden salir a sus parcelas y a hacer su actividad diaria que les da el sustento a ellos”, afirmó Palacios.

El gobernador explicó que las poblaciones están secuestradas por los grupos armados que no les están permitiendo hacer sus actividades diarias.

“Cuando tú no puedes salir a hacer tus actividades diarias pues lógicamente estas secuestrado, estas personas que viven de su pan coger están viviendo una situación, inclusive la consideramos nosotros peor que con la pandemia, porque la gente en este momento está perdiendo las cosechas, no han podido salir a recoger sus cosechas”, explicó el gobernador.

Llamado al Gobierno

El gobernador del Chocó le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen acciones y medidas más contundentes para atender a la población que es considerada una de las más vulnerables del país.

“Entendemos la situación que viven nuestros pobladores, sobre todo la topografía y las rutas de acceso a nuestro departamento, pero sí necesitamos una acción mucho más decidida del Gobierno Nacional, sobre todo en la mesa de diálogo”, enfatizó Palacios.

Mientras se ejerce el paro, el ELN actualmente sostiene una negociación con el Gobierno. El gobernador aseguró que esto no debería estar ocurriendo, además aseguró que el grupo armado en el Chocó no ha evidenciado voluntad de paz.

“Acá en el departamento del Chocó no la ha mostrado, no sé si en otros territorios, no sabemos cómo es su estructura. Acá en el Chocó no ha demostrado porque a la vista está que en estos momentos está sosteniendo un paro armado que está enfrentando a la población civil”, concluyó Palacios.