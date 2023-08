"El ladrón juzga por su condición": gobernador de Meta le respondió al ministro Velasco

El miércoles pasado, la Federación Nacional de Departamentos pidió el cambio de ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. A través de un comunicado, le solicitaron al presidente Gustavo Petro cambiar al jefe de dicha cartera, por “un líder que respete a las regiones y sus autoridades”.

La FND hizo está petición luego de unas fuertes declaraciones por parte de Velasco, en la que tildó a los gobernadores de "hipócritas". “Es que no hay ninguno que no tenga su corazoncito y no tenga candidato”, dijo el expresidente del Senado de la República de Colombia.

Ante este controversial pronunciamiento, los gobernadores pidieron un reemplazante “que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad”.

En Noticias RCN contactamos a Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien reafirmó la posición expresada por la FND y criticó el desempeño de Velasco.

Noticias RCN: Fue muy fuerte la declaración del ministro del Interior, quien los trata de hipócritas, ¿usted cómo la recibió?

Juan Guillermo Zuluaga: "El ladrón juzga por su condición. Son muy desafortunadas las declaraciones del ministro del Interior en un momento tan difícil como el que vive el país, los muertos son reales, las masacres son reales, todo lo que está pasando en temas de seguridad es real; y no lo estamos diciendo en época electoral. Hace más de diez meses lo venimos advirtiendo y ahora el ministro sale con esto, es muy desafortunado, es muy pobre su desempeño como ministro y lo que creemos es que debe renunciar".

Noticias RCN: ¿Se puede decir que se rompió la relación entre gobernadores y ministro del Interior?

JGZ: "Nosotros nunca hemos tenido relación, ni con el ministro Velasco y casi con nadie del Gobierno Nacional. Esto es parte de lo que nos hemos quejado, porque queremos ayudar, queremos articular. Este país necesitamos sacarlo adelante entre todos. Pero hoy si está muy rota la comunicación. De hecho creemos que esto que ha dicho el ministro no es lo que piensa el presidente Gustavo Petro. Queremos confiar en eso, pero con este ministro no queremos tener ninguna comunicación. Cuando a uno le dicen hipócrita yo creo que eso ya no tiene reversa".

Noticias RCN: Hemos sido testigos de que ustedes los gobernadores se han reunido, le han pedido al Gobierno Nacional que los oiga en materia de seguridad, pero la situación no se soluciona, ¿no?

JGZ: "No se soluciona y eso lo sienten todos los colombianos. Las afirmaciones del ministro frente a los temas de seguridad es una falta de respeto a quienes hoy están llorando a sus muertos. Los muertos son reales, lo que está pasando en el país no es un invento. Acaba de salir un informe de la ONU y el mismo defensor del pueblo dijo que tenemos 380 municipios en riesgo alto y extremo electoral. El registrador está diciendo que las elecciones están amenazadas en algunos municipios de Colombia. Está totalmente desenfocado el ministro del Interior".

Noticias RCN: ¿Ustedes estarían más tranquilos si el ministro Velasco se retira del cargo?

JGZ: "Yo creo que el país estaría más tranquilo porque una cartera tan importante como el Ministerio del Interior debe estar en alguien que tenga toda la capacidad. Porque incluso ha fracasado en las relaciones con el Congreso, que no fue posible del manejo de la bancada del propio Gobierno del señor ministro. Yo creo que en este momento se deben tener personas que convoquen, que congreguen; tenemos que dejar tanta camorra, andar peleando con todo el mundo. Lo que uno quiere ver es al Gobierno peleando contra la inseguridad, contra las disidencias, contra el ELN, no contra los demás sectores".

Noticias RCN: ¿Ustedes se siguen sintiendo abandonados por el Gobierno Nacional?

JGZ: "Estamos totalmente desarticulados con el Gobierno Nacional, para enfrentar la criminalidad contra estos grupos tan poderosos que cada día ganan territorio. Debemos estar unidos, no se debe menoscabar la institucionalidad. No queremos sentirnos abandonados, es una necesidad de país que trabajamos articulados".

Noticias RCN: ¿Van a insistir en una reunión directamente con el presidente de la República?

JGZ: "Nosotros respetamos la figura del señor presidente y lo acompañamos en su búsqueda de la paz. Pero queremos ser útiles, queremos contribuir más. Acá seguimos trabajando, dando la pelea, no nos doblegamos ante los violentos. Queremos trabajar de la mano del Gobierno Nacional".