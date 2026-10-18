Gobierno anuncia inversión para fortalecer los emprendimientos en San Andrés

Este domingo 18 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que el gobierno invertirá 1.500 millones de pesos para fortalecer los emprendimientos en San Andrés.

La iniciativa se enfocará en las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Se hará por medio del Ministerio de Comercio e iNNpulsa Colombia, bajo una alianza con la Cámara de Comercio del archipiélago.

Inversión de $ 1.500 millones

A nivel detallado, los emprendimientos recibirán 8.5 millones de pesos que serán destinados a maquinaria y herramientas. La idea es que los comerciantes cuenten con recursos para que sus negocios se potencien con mayor facilidad.

Los primeros apoyos ya fueron entregados para nueve emprendedores, siendo los primeros beneficiarios de la iniciativa.

Estando en el archipiélago, el mandatario aseguró que ‘no se va a tocar un peso más de la gente que está sumida en la pobreza y abandono. Aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política.

Cabe recordar que hace un par de días, el 16 de octubre, el jefe de Estado encabezó un consejo de seguridad en aras de mejorar las condiciones de seguridad en San Andrés y el resto del archipiélago.

Ultimátum a los cabecillas en San Andrés

Las medidas puestas en marcha correspondieron a reforzar la seguridad marítima y aérea mediante videovigilancia. Sumado a ello, el presidente les hizo un llamado a los cabecillas de las bandas que operan en el territorio, para que dejen de cometer delitos o, de lo contrario, serán capturados y llevados a la cárcel de Cómbita.

“Estas islas no son tierra de nadie. Vamos a hacer que se cumpla la ley y que caiga todo el peso de ella contra los criminales”, afirmó al referirse directamente a estos delincuentes: Edilberto Archbold García (alias Ñoño), Omihael Archbold Stephens, Jaider Tapia Corrales, Jadurley Tapia Corrales y Marlon Gómez Hudgson.