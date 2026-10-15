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Capturan en Santander a alias Emilio Zapata, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Las autoridades señalaron que el capturado utilizaba sus redes sociales para difundir imágenes en las que aparecía vestido con prendas de uso militar.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
07:20 a. m.
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Las autoridades capturaron en Barrancabermeja, Santander, a alias Emilio Zapata, un presunto integrante y cabecilla de las disidencias de las Farc en el Bajo Cauca antioqueño, señalado de estar vinculado al asesinato de al menos 25 personas y de liderar acciones armadas en esa región del país.

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La operación fue adelantada por un grupo especial de la DIJIN, que le seguía la pista desde hace varios meses. Según la investigación, el hombre, de 23 años, tenía una orden de captura vigente por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, utilización ilegal de uniformes e insignias y concierto para delinquir agravado.

Señalado de liderar enfrentamientos en el Bajo Cauca

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Emilio Zapata’ sería uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc con injerencia en el Bajo Cauca antioqueño. Además, tendría bajo su mando a cerca de 20 hombres armados y sería el responsable de coordinar confrontaciones contra el Clan del Golfo en esa zona.

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Las investigaciones también indican que entre 2023 y 2026 habría participado en la mayoría de los enfrentamientos registrados en áreas rurales de Segovia, Antioquia. Estas disputas armadas dejaron homicidios, así como episodios de confinamiento y desplazamiento de población civil.

Redes sociales y proceso judicial

Las autoridades señalaron que el capturado utilizaba sus redes sociales para difundir imágenes en las que aparecía vestido con prendas de uso militar y portando armas de fuego, material que, al parecer, habría sido empleado como estrategia para atraer y reclutar nuevos integrantes para la estructura ilegal.

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Tras su captura en Barrancabermeja, alias ‘Emilio Zapata’ quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra. La Fiscalía le imputará cargos por terrorismo y homicidio agravado, mientras continúan las investigaciones sobre su presunta participación en otros hechos violentos ocurridos en el nordeste antioqueño.

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