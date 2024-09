¿Por qué los diálogos con el ELN solo se suspendieron y no se rompieron? El Gobierno lo reveló

Luego del atentado que el ELN realizó en la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, y que les causó la muerte a dos soldados profesionales y dejó heridos a 29 más, el Gobierno tomó la decisión de suspender los diálogos de paz.

En un comunicado del 18 de septiembre, la Delegación del Gobierno lamentó los hechos ocurridos y expresó que acompañaba el dolor de cada una de las víctimas. Además, indicó que a pesar de que le ha presentado múltiples propuestas al ELN para que puedan llegar a acuerdos, las acciones violentas han continuado perpetrándose.

“El proceso de diálogo queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”, enfatizaron también.

Sin embargo, la decisión de anunciar una suspensión del diálogo y no una ruptura total, ha causado rechazo de múltiples sectores políticos.

Estas son las críticas a la Delegación del Gobierno por solo suspender los diálogos con el ELN

En primer lugar, el senador David Luna fue categórico al decir que el presidente no cumplió con su promesa de acabar con la violencia del ELN en solo tres meses.

Además, preguntó qué más tiene que pasar para que se le ponga fin de una vez por todas a los diálogos con ese grupo armado ilegal. “¿El presidente qué más está esperando? ¿Más muertes, más secuestros?”, aseveró.

Por otra parte, el senador Ariel Ávila manifestó que, desde su punto de vista, tanto el atentado como la suspensión de los diálogos significan que existe una fractura que no se va a poder recuperar y que, por lo tanto, no entiende por qué no se puso punto final desde ya.

“Esto en la práctica significa un rompimiento de la mesa. El Gobierno no tiene oxígeno político, a no ser que el ELN haga un anuncio impresionante, cosa que no creo que pase”, aseguró exactamente el senador Ariel Ávila.

Aunque, a pesar de esos planteamientos, la Delegación del Gobierno se defendió y explicó cuáles fueron los argumentos para suspender los diálogos y no terminarlos del todo.

Las razones por las que los diálogos con el ELN solo se suspendieron y no se terminaron

Otty Patiño, el alto comisionado para la Paz, dejó claro que están dispuestos a volverse a sentar con el ELN, pero que para que eso suceda tienen que abandonar completamente las acciones terroristas.

Mientras ellos sigan en una preponderancia del terrorismo sobre la política, me parece que es difícil sentarse con ellos en una mesa de negociación.

Adicionalmente, el senador Iván Cepeda, que es integrante de la Delegación del Gobierno, reveló que les parece que no se puede perder los acuerdos que se han alcanzado en dos años de negociaciones, pero que tienen que demostrar verdaderas intenciones de paz.

“Esperamos que el ELN produzca un gesto lo suficientemente importante y serio que nos permita regresar a los diálogos”, detalló.

Igualmente, la Confederación Episcopal Iglesia – Estado, que ha acompañado los diálogos con el ELN, explicó que está de acuerdo con la decisión de solo haber suspendido las negociaciones porque le parece que los procesos de paz requieren de constancia.