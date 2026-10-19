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Gobierno trabaja en un decreto que establecerá límites marítimos en el Caribe

A medida promete blindar la región y proteger de manera integral a los pescadores.

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
01:59 p. m.
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Como una medida que respaldará la protección integral de pescadores y el mar territorial colombiano, en su visita al archipiélago de San Andrés, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno trabaja en un decreto que establecerá los límites marítimos en el Caribe.

El decreto promete blindar el mar Caribe y oficializar coordenadas en las cartas náuticas del país, fijando una línea base.

En palabras del primer mandatario, “aquí no hay un metro en disputa. Sobre cada una de las islas del archipiélago Colombia ejerce soberanía plena”.

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Cartas náuticas bajo estándares internacionales:

De la Espriella insistió en que “se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, a cartografiar y a publicar lo que es nuestro”.

En concreto, la medida permitirá trabajar en la publicación de cartas náuticas del país bajo estándares internacionales. Además, el presidente indicó que, con ella:

“Vamos a implementar una política de defensa integral del territorio para que la presencia de nuestra fuerza pública sea total”.

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Estados Unidos con la mira en el Caribe y el Pacífico:

A corte de septiembre del 2026, tropas estadounidenses habían realizado al menos 79 ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico, en su lucha contra los carteles.

El primer ataque fue registrado en septiembre de 2025 y, desde entonces, se estima que más de 230 personas han muerto y 26 han logrado sobrevivir.

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