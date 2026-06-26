Colombianos regresaron al país en vuelo humanitario tras sismos en Venezuela: grupo infantil venía a bordo

Un grupo de 42 personas, entre “connacionales varados, turistas y connacionales que requerían retornar” llegó a Colombia, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, este viernes 26 de junio.

Los pasajeros regresaron a bordo de un vuelo humanitario, que activó el consulado de Colombia en la capital venezolana, tras el doblete sísmico del miércoles.

Según conoció Noticias RCN, en el avión viajaron 23 niños, que integran un grupo infantil de tenis de mesa, y sus entrenadores, para reunirse con sus familias, tras enfrentarse a una de las mayores tragedias en la historia reciente de Venezuela.

RELACIONADO Sobrevivientes del terremoto en Venezuela contaron el horror que vivieron bajo los escombros

Rescatistas de origen colombiano ya se encuentran en Venezuela:

El viernes llegaron a Venezuela 63 rescatistas de origen colombiano, especializados en labores de búsqueda en estructuras que han colapsado.

Según comentó uno de los integrantes del equipo, que viajó a Caracas, a bordo de dos aeronaves, tras someterse a exámenes médicos y psicológicos, sus integrantes se encuentran capacitados para buscar sobrevivientes en entornos urbanos:

Ya en Venezuela, “van a implementar diferentes procedimientos estandarizados, incluso, por INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), para la búsqueda, localización y rescate de personas dentro de estructuras colapsadas”.

¿Qué se sabe sobre la tragedia registrada en Venezuela?

En un último reporte, las autoridades venezolanas informaron que, tras los sismos de magnitud 7,1 y 7,5 registrados en la costa norte del país, la tarde del miércoles 24 de junio, 920 personas han sido encontradas sin vida.

Además, hay un saldo de 3.360 personas heridas, 172 personas atrapadas y 3.007 damnificados. Las poblaciones más afectadas son La Guaira, Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

Otras 50.000 personas, según la agencia de noticias francesa AFP, se encuentran desaparecidas o no han podido ser conectadas por sus familias en Venezuela o el exterior; lo que suma una nueva capa de tragedia a lo ocurrido en el país caribeño.