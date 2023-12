ELN, Farc y la Segunda Marquetalia siguen siendo amenaza para el continente: EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre terrorismo en 2022. Asegura que el ELN, las Farc y la Segunda Marquetalia siguen siendo una amenaza para el continente.

“Grupos de orientación nacional o local como el ELN, Segunda Marquetalia y las Farc en Colombia y Venezuela, y Sendero Luminoso en Perú siguieron siendo las amenazas terroristas más importantes de la región”.

Pese a que aseguran que la presencia es limitada, siguen siendo una de las mayores causas de perturbación en la paz en toda la región. “Continuaron cometiendo actos de terror en Colombia y Venezuela incluidos atentados con bombas, secuestros, violencia contra poblaciones civiles”.

El informe hace referencia a la estrategia de paz total implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde 2022. Señala que la primera ronda de negociaciones “se consideró en gran medida positiva y productiva”, pero que, a pesar de anunciar un alto al fuego bilateral temporal con el ELN en diciembre de 2022, ese grupo negó el acuerdo y consideró que a guerrilla poderosa en el país y en Venezuela.

“El ELN ha reemplazado ahora a las Farc como el grupo armado más poderoso no sólo en Colombia sino también en Venezuela”.

Today, @StateDept released the annual Country Reports on Terrorism, which provides insight on the fight against terrorism and helps inform U.S. policy, program, and resource decisions. https://t.co/ZBn2w0jXmi