“Ningún funcionario va a tener tantas miradas encima como yo”: Gustavo Bolívar sobre su llegada al DPS

Gustavo Bolívar es el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y en Noticias RCN hablamos con él sobre varios de los aspectos que enmarcan su llegada a esta importante entidad, en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Muchos se preguntan: ¿Qué sabe Gustavo Bolívar de gestión social, gerencia y el manejo de 10 billones al año? ¿A qué hora llegó al DPS?

“Esa misma pregunta me la hicieron cuando iba a ser senador. ¿Qué puede hacer un escritor de libretos en el Senado, si no tiene la experticia, si no sabe de esto? Y mira que lo hice bien. El panel de expertos me calificó por cuatro años como uno de los cinco mejores senadores de Colombia”.

“Este trabajo no es desconocido para mí. Obviamente no tengo la experticia en administración, pero yo soy es el líder de los administradores, acá (DPS) hay más de 1.500 empleados, y tengo 20 cabezas de dirección y subdirección, que todos son personas que se han preparado para manejar estas entidades”.

“Yo soy, por decirlo de alguna manera, un líder. Una persona que va a jalonar una entidad para que cumpla su misión que no es otra que cada peso que pagan los colombianos de impuestos, llegue a las personas más necesitas”.

¿Cómo evitar caer en un escenario de corrupción en el que una persona inexperta hace perder recursos públicos?

“Hay de las dos cosas. Hay el hombre o mujer que ha ido a Harvard, que tiene 25.000 títulos y son los más ladrones de Colombia, y hay el humilde que nunca ha estudiado y que de repente les da una sorpresa; yo aspiro a ser ese. Lo que le pido a la gente es que me den la oportunidad de demostrarles que soy capaz y obviamente van a tener el ojo encima”.

“Yo creo que ningún otro funcionario aparte de (Gustavo) Petro va a tener tantas miradas encima como yo, porque la gente tiene mucha expectativa”.

Todo lo que a ustedes les parecía horrible antes, ahora es divino. ¿No cree que hay un doble discurso?

“Primero que todo hay que mirar la parte legal, y yo aquí no tengo culpa ni el presidente. La Constitución dice: ni para ser presidente de la República, ni para ser senador de la República, ni para ser ministro, ni para ser director de un departamento administrativo de estos, se necesita título profesional”.

“No sé cuál es el espíritu de la norma, imagino que es precisamente premiar a esas personas que son autodidactas y que han estudiado durante toda su vida; yo no sé cuántos libros he leído, más de 100 o 200, y que me he preparado”.

“Fui presidente de la Comisión Tercera del Senado, fui miembro de la Comisión Económica del Senado 5 años, eso es una carrera, nadie me puede desconocer que estudiar y aprobar cinco proyectos de presupuesto de la Nación, dos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, cuatro reformas tributarias, reformas a las regalías, eso es una carrera”.

Usted ha tenido una línea de discurso continua, pero algunas personas preguntan: ¿no es incoherente que Gustavo Bolívar terminara en el mismo Gobierno donde están Roy Barreras y Armando Benedetti, a quienes ha criticado?

“El Gobierno en sus inicios – y por eso se llamó no solamente a ellos sino también a Alejandro Gaviria, a Cecilia López – él (presidente Gustavo Petro) quiso hacer un Gobierno de concertación, donde estuvieran todas las fuerzas vivas de la Nación. Eso se ha ido cayendo un poco y es porque las reformas sociales que ha impulsado el Gobierno en el Congreso tocan los callos de algunos grupos económicos”.

“Esos personajes son más cercanos a esos grupos económicos, o a los intereses de esos grupos, y por eso el Gobierno se ha ido quedando con los que creemos en su proyecto. Ahí hemos ido llegando para rodearlo porque creemos en ese proyecto”.

¿Fue el único proyecto que le ofrecieron en el Gobierno o se habló de más opciones?

“El presidente sí me ofreció otras opciones, sí. No puedo decir cuáles porque no voy a hacer la de Quintero, de decir el presidente me ofreció tal cosa y lo pateé, no, eso no”.

¿Por qué terminan eligiendo el DPS?

“Porque mi sensibilidad está más acá. Yo vengo de extracción humilde, de hecho tengo que decir algo: estoy terminando mis estudios hasta ahorita, este semestre termino de estudiar, porque nací muy pobre y a los 20 años, por falta de educación sexual o lo que haya sido, ya tenía dos hijos; tuve que salir a trabajar y vender cosas para mantenerlos. No pude estudiar joven”.

“Estudié en la universidad y me retiré porque no tenía con qué pagar y ahorita estoy terminando mi carrera. Es algo hermoso. Y tal vez en julio arranque una maestría, nunca es tarde para estudiar”.

A propósito de su antecesora, Laura Sarabia, ¿cómo están esas relaciones?

“Laura dejó montado un muy buen equipo acá y parte de las investigaciones que he denunciado en los medios de tantas obras fenecidas y abandonadas, son investigaciones que hicieron Cielo y Laura”.

¿Cuál es la prioridad que va a asumir en el DPS?

“Primero un corte de cuentas. Saber lo que recibo y anunciarlo porque hay muchas obras abandonadas. Hubo mucha corrupción en el pasado y tengo que entregarle a la ciudadanía un corte de cuentas porque si no después van a decirme que fui yo”.

“En eso me voy a gastar 15 días, pero después empezar a ejecutar. El Gobierno lo que quiere es imprimirle rapidez a la ejecución, que las obras se hagan en el menor tiempo, con la mayor eficiencia, y en eso sí voy a estar en el territorio, si me toca, puyando”.

¿Cuál va a ser la primera región a la que piensa llegar?

“Hoy el Gobierno está más centrado en La Guajira”.

¿Siguen llegando carrotanques ‘chimbos’, no?

Lo de los carrotanques es una tremenda corrupción. Siempre se nos cuela uno que otro funcionario, pero nosotros mismos lo denunciamos y si toca, y se comprueba que todas esas anomalidades existieron, tienen que irse para la cárcel”.

¿Qué va a pasar con el subsidio que le han ofrecido a los adultos mayores?

“Se trata de sacar de la pobreza extrema a 517.000 viejos, mayores de 80 años. Se esperaba que pudiéramos hacer el cambio a partir de la reforma pensional, pero las reformas están demoradas, entonces el Gobierno dice ‘no esperemos más’, no le vamos a dar los $500.000 que prometimos en campaña con la reforma, pero antes de que salga la reforma pensional ofrezcámosles $225.000”.

¿Va a hacer algo por las personas a las que le prometió cambios en su campaña a la Alcaldía de Bogotá?

“Sí claro. Eso es algo que yo no entiendo, la gente no dijo nada cuando tuve la oportunidad de gobernar toda una ciudad, y ahora por una entidad sí han puesto el grito en el cielo. Si yo tenía la capacidad de gobernar a toda Bogotá, ¿por qué no voy a poder con una entidad?”.

¿Cómo va a ser el entendimiento con la oposición?

“Este es un Gobierno democrático. Han hecho no solo una sino como ya unas 20 marchas, nunca ha habido un solo herido, nunca ha habido un intento de la Policía por detenerlos. Me alegra que la democracia esté viva, que la gente se manifieste me parece perfecto”.

Se quejaba usted de que no le alcanzaba la plata y por eso no asumía ciertas responsabilidades, ¿ya salió de deudas?

“Pero yo no me quejé, solamente conté que me retiraba porque tenía que ir a escribir porque pago muchos impuestos y obviamente los salarios no me dan para pagar esos impuestos, tengo propiedades en Estados Unidos y acá”.

“Le voy a poner un solo caso. Yo pagaba de predial de mi casa en Estados Unidos, 30.000 dólares, y me lo acaban de subir a 60.000, o sea 240 millones de pesos solo una casa. O sea, de dónde saco yo para pagar, no puedo. Entonces tuve que irme a escribir”.

“Yo tenía dos acuerdos de pago con la Dian, uno del año antepasado que ya cumplí y otro del año pasado que ya me queda una cuota de las 12. Estoy libre de deudas ya”.

Ingrid Betancourt dice que lo nombraron en el DPS por ser amigo del presidente Petro e irse de rumba con él, ¿qué responde?

“Que es una mentirosa. Yo nunca en la vida he rumbeado con Petro; una sola vez en Nueva York nos tomamos unos vinos en un restaurante, es lo único. Y en mi casa en Miami, una vez que estuvo, una cerveza, pero que me haya ido a rumbear con Petro, jamás. Esas son mentiras”.

Iván Name dijo que Gustavo Bolívar era una especie de distorsionador y depredador, ¿qué responde al presidente del Congreso?

“No sé a qué se refiere con depredador, tendría que aclararlo, pero viniendo de un Name, un apellido de los que han destruido esta Nación y la han llevado a la corrupción, no tendría que decir. Eso se sabe solo”.

“Con él tengo una rencilla de tiempo atrás porque fue uno de los gestores del robo que me hicieron de la segunda vicepresidencia del Senado. Se confabularon Angélica Lozano, él y otras personas del Partido Verde para promover un voto en blanco y él saltar con un candidato, que era él, y se posesionó, pero el Consejo de Estado lo destituyó porque me dio la razón a mí”.

Daniel Quintero dice que a él le ofrecieron primero el DPS e insinúa que es un plato de segunda mesa para Gustavo Bolívar

“A mí me parece que es una falta de lealtad con el presidente, que le haga a uno una oferta, y salir a decir que la rechazó, si es verdad que se la hizo. Me parece que es muy sucio y yo nunca lo haría. Y segundo, rechazó la entidad – si es verdad – que le podría haber llevado mucho bienestar a los colombianos, entonces lo que demuestra es que está en otro tema”.

Miguel Uribe dice: ¿Cómo van a nombrar en el DPS a Gustavo Bolívar si era un tipo que decía que iba a donar el salario y lo donaba a una fundación que era suya?

“Yo hice una carta – y la publiqué en Twitter – diciéndole al banco: traslade todo mi salario a la fundación y ella se encargaba, según los criterios que fijamos, de entregar obras”.

¿Qué piensa de Miguel Uribe?

“Es un joven de la derecha que curiosamente se alió con parte de esa clase política que le mató a la mamá – eso uno no lo entiende -. Y segundo, ha estado dentro de una familia que ha vivido del Estado, entonces no entiende de dónde nacemos los que tenemos que trabajar y vender cosas desde niños para estudiar”.

“Él lo ha tenido todo, es un joven privilegiado, que habla desde el privilegio, y por eso dice tantas burradas, porque hablando desde el privilegio uno termina diciendo idioteces”.

¿Qué tanto está dispuesto Gustavo Bolívar para que se den escenarios reales de reconciliación y acuerdo nacional?

“Si tú miras nuestras cuentas (de X) siempre están a la defensiva, muy rara vez Petro ataca a alguien, o yo, si no es que nos estamos defendiendo de toda esa andanada de cosas que dicen. Pero sí hay razón en que hace falta un acuerdo nacional”.

“Yo estaría dispuesto hasta cerrar la cuenta en Twitter si toda la gente dijera: vamos a hacer un acuerdo nacional, vamos a dejar de agredirnos, vamos a respetar al otro por lo que piensa, vamos a respetar al otro en su integridad sin importar si no pertenece a mi ideología, en este país cabemos todos y qué aburrido sería si pensáramos igual”.