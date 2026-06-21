"El escrutinio es el que determina el presidente": Petro tras resultados de preconteo

Este domingo 21 de junio, el candidato Abelardo De La Espriella se consagró de manera preliminar como el presidente de Colombia 2026 - 2030 tras el preconteo de la Registraduría Nacional. El candidato del partido Defensores obtuvo el 49,7% de los votos con el 99,4% de las mesas informadas, de acuerdo con los datos arrojados.

Ante los apretados resultados, el mandatario Gustavo Petro se pronunció mediante su cuenta de X, pidiendo mesura a la ciudadanía, pues todo de depende el escrutinio.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", dijo de entrada Petro.

Y pidió "Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la.paz en los años por venir".

Minutos más tarde, el mandatario volvió a trinar en su cuenta oficial de X, advirtiendo que solicitó "a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió".

Y agregó que pasará "a los jueces con exactitud los servidores cambiados para que haga la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado para hacerlo en el proceso mismo de escrutinio", dijo.

"Solicito un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones", añadió.

Finalmente pidió "tranquilidad y mesura para lograr un escrutinio a fondo y bien hecho que refleje la real decisión de la ciudadanía".

Reacción de otras voces en la política a la victoria de De la Espriella

Fueron varias las reacciones que se conocieron en las redes sociales a la victoria de De la Espriella. El alcalde de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, felicitó y pidió unidad a la ciudadanía.

"Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo. Quiero hacer un llamado a la unidad. Confío en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos. En Bogotá estamos listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad", dijo el mandatario de la capital.

En el ámbito internacional, presidentes como Daniel Noboa (Ecuasdor), Javier Milei (Argentina) manifestaron su apoyo a De La Espriella.

"Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", dijo Milei.