Presidente Petro se reúne con Laura Sarabia y Armando Benedetti en Bogotá

Antes de las revelaciones del Fiscal sobre el escándalo de las interceptaciones ilegales, estaba prevista una reunión clave entre el presidente Gustavo Petro y el otro protagonista en medio de este, el embajador Armando Benedetti.

Fuentes de la Casa de Nariño confirman que ese encuentro avanza a esta hora en un sitio indeterminado y que en la misma participa también la jefe de gabinete. Trascendió que estaría sobre la mesa la posible renuncia de Sarabia.

“A esta hora me confirman fuentes en Palacio que se reúne el presidente Gustavo Petro con Laura Sarabia y Armando Benedetti en Bogotá. Sarabia estaba con sus abogados evaluando sus pasos y aún no había presentado su carta de renuncia. No hay más información”, afirmó Santiago Ángel, nuestro Director Digital.

Las declaraciones de Francisco Barbosa

Este jueves 1 de junio, el Fiscal General de la Nación destapó el que sería uno de los mayores escándalos en la historia reciente de nuestro país. Barbosa reveló que la Dijín interceptó ilegalmente a Marelbys Meza y a Fabiola (se desconoce su apellido), dos mujeres que cumplían labores domésticas en la casa de Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Gustavo Petro. Meza habría sido señalada por la funcionaria por el hurto de un maletín con dinero en efectivo, una acusación por la cual supuestamente fue sometida, de manera involuntaria, a un polígrafo en la Casa de Nariño.

El caso de robo fue delegado a una Fiscal que decidió no intervenir las llamadas de unas personas, por lo cual la Policía Judicial le habría entregado un informe tergiversado a un Fiscal de Chocó para poder 'chuzar' a estas señoras. La Dijín las vinculó con el Clan del Golfo y hasta les dio alias: 'La Cocinera' y 'La Madrina', respectivamente.

"Un caso aberrante"

"Este caso es no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia que es la violación de derechos humanos. Las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional", señaló Barbosa.

Benedetti y Sarabia serán llamados a declarar en la Fiscalía, que aseveró que "llegará hasta las últimas consecuencias".

"Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado", concluyó Barbosa.