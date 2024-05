“Funcionario que llegue a robar, se va”, advirtió el presidente Petro por caso de carrotanques

En medio del escándalo que se desató por las declaraciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, donde señala a varios funcionarios que habrían recibido dineros del contrato de los carrotanques, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X y advirtió que no tolerará estas prácticas.

He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va.

La mañana de este viernes 3 de mayo se destapó lo que podría considerarse una presunta olla de corrupción al interior de la UNGRD e incluso del Congreso de la República, a través de sus principales representantes.

La advertencia de Petro a los funcionarios señalados de corrupción

En las últimas horas se comenzaron a conocer los nombres de algunos de los presuntos implicados en las irregularidades que habría detrás de la adquisición de los carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.

Entre las personas que pinilla menciona que hicieron parte de presuntos actos de corrupción con dineros del erario, destacan: Olmedo López, exdirector de la UNGRD, Iván Name, presidente del Senado, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones.

El presidente fue enfático en la publicación de su cuenta de X, aseguró que no tolerará actos de corrupción y que en su Gobierno “no se protege a nadie”.

Funcionarios señalados por Sneyder Pinilla negaron implicaciones en caso carrotanques

Los cuatro funcionarios públicos que fueron salpicados por las declaraciones del exsubdirector de la UNGRD en el caso de los carrotanques, a través de comunicados y abogados, rechazaron los señalamientos en su contra.

El primero en pronunciarse fue Andrés Calle: “No he tenido relación con dicho contrato”, seguido por Sandra Ortiz, quien escribió: "rechazo dichas afirmaciones calumniosas".

Poco después se conoció la posición de Iván Name: "Dichas versiones no corresponden con la realidad". Finalmente, se conoció la respuesta de Olmedo López, a través de su abogado: “No nos pronunciaremos a las declaraciones de Sneyder Pinilla hasta tanto no se le dé garantías y se proteja la vida e integridad física de Olmedo López y su familia”.