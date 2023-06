Caso Laura Sarabia: Mindefensa ordena descubrir quién dio la orden de las chuzadas

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció recientemente acerca de las revelaciones de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia. El ente investigador aseguró que la Policía judicial había estado involucrada mediante informes irregulares que hacían pasar a Marelbys Meza y a la señora de servicios generales de la casa de Sarabia, como ayudantes del Clan del Golfo para interceptarlas ilegalmente.

Velásquez aseguró que en el Gobierno “no se tolerarán interceptaciones ilegales” y pidió al director de la Policía, William Salamanca, descubrir quién dio la orden de llevar a cabo las chuzadas a las empleadas de Sarabia.

El mindefensa pidió a la Fiscalía celeridad en las investigaciones y dijo que se debe descubrir si al interior de la Policía se emitieron directrices para llevar a cabo las chuzadas con conocimiento de lo que se estaba haciendo.

“Tiene que descubrirse quién dio la orden, este no es un asunto de un investigador de la Dijin que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero también internamente en la Policía Nacional (...) Este Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”, expresó.

El funcionario rechazó categóricamente las chuzadas ilegales, recordando que "muchos de los que hacemos parte de este Gobierno, lo padecimos en el pasado", agregando que es un hecho que no se puede volver a repetir en el país y que quien haya sido el responsable, tendrá que responder.

Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad, porque esta práctica que pensábamos estaba desterrada ya, desafortunadamente, ha tenido esta frustrante repetición

Velásquez recalcó que el Gobierno está comprometido con develar la verdad sobre lo ocurrido en lo que se ha convertido, tal vez, en el escándalo más grave de los últimos 10 meses desde que se posesionó el presidente Petro.

Además, dijo que es su compromiso, el del Gobierno y el del director de la Policía Nacional, descubrir la verdad sobre las interceptaciones ilegales para así evitar que ocurran de nuevo en el futuro.

Le puede interesar: Policía Nacional entregó su versión sobre lo ocurrido en el caso de Laura Sarabia y las chuzadas

El ministro @Ivan_Velasquez_ afirmó que le ha dado la instrucción al @DirectorPolicia que se adelante una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales e hizo un llamado a la @FiscaliaCol para que se realicen las investigaciones con… pic.twitter.com/SMWfDs7ky7 — Mindefensa (@mindefensa) June 2, 2023

La versión de la Policía sobre caso de Laura Sarabia

Mediante un comunicado, la Policía habló sobre los señalamientos que recaen en los investigadores de la Dijin que habrían estado involucrados en las chuzadas ordenadas sobre Marelbys Meza y Fabiola, en el marco del robo de al menos 7.000 dólares en efectivo denunciado por Sarabia.

La institución confirmó que un analista judicial de la Dijin había acudido en la mañana del 31 de mayo a una declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación. Dicho procedimiento correspondía a su actuación dentro de una investigación autorizada por un fiscal de Chocó el pasado 26 de enero de 2023.

Según lo dicho por el analista, se ordenó ingresar dos líneas telefónicas supuestamente relacionadas con una organización criminal. Estas pertenecían a Fabiola y Marelbys, quienes, según la Fiscalía, fueron presentadas dentro de los expedientes como ‘la madrina’ y ‘la cocinera’, ayudantes del Clan del Golfo.

La Policía pudo verificar que la interceptación se autorizó el mismo 26 de enero y empezó a implementarse el 30 del mismo mes. No obstante, el comunicado señaló que la actividad fue cancelada 72 horas después, luego de que el analista solicitó suspender el proceso investigativo, "argumentando que no correspondía a la motivación fundada".