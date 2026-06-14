CANAL RCN
Colombia Video

El testimonio que dará luces en el caso de las frambuesas con talio: habló el coach de Zulma Guzmán

Noticias RCN conoció la declaración de Jeisson Rojas, el coach que desde 2022 atendía a Zulma Guzmán para solucionar sus problemas sentimentales.

Noticias RCN

junio 14 de 2026
01:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras las autoridades esperan la luz verde de la justicia británica para extraditar a Zulma Guzmán, Noticias RCN conoció la declaración que entregó el coach de la procesada.

Los misterios e historia no contada de Zulma Guzmán y las frambuesas con talio: datos explosivos
RELACIONADO

Los misterios e historia no contada de Zulma Guzmán y las frambuesas con talio: datos explosivos

Guzmán se encuentra recluida en la prisión HMP Bronzefield de Reino Unido, a la espera de que la justicia decida sobre su entrega a Colombia para que responda ante las autoridades nacionales.

¿De qué hablaba Zulma en las consultas?

Su testimonio revela detalles de la situación personal que atravesaba la mujer antes del envenenamiento de las frambuesas con talio que resultó con la muerte de dos menores de edad en abril de 2025.

El coach es Jeisson Rojas, quien había atendido a Guzmán desde 2022. En su testimonio recordó cómo fue la primera consulta: “Me manifestó que tenía un problema sentimental, pero no recuerdo el nombre”.

Después de eso, tuvo otras cuatro o cinco consultas. Rojas señaló que el propósito de ella era afrontar la ruptura amorosa con el hombre que habría tenido una relación extendida por varios años.

“Ella consultó porque había visto a su expareja con alguien. Estaba muy mal y quería que alguien le ayudara a manejarlo o sanarlo”, narró el coach.

¿Quién sería el hombre?

Esta declaración será relevante, debido a que una de las menores era hija de una de las exparejas sentimentales de Guzmán, según las hipótesis que manejan las autoridades.

Nuevas pistas en el caso de Zulma Guzmán: esto encontraron en su locker en el Club El Nogal
RELACIONADO

Nuevas pistas en el caso de Zulma Guzmán: esto encontraron en su locker en el Club El Nogal

Rojas recalcó que durante las sesiones se llevaban a cabo actividades enfocadas en el bienestar y manejo de sentimientos: “Era una relación intermitente, esa persona la ilusionaba, pero ya tenían tiempo de no tener nada”.

El hombre en cuestión presuntamente estaba casado, pero la esposa había fallecido. Frente a esto, Guzmán supuestamente habría supuesto que ambos podían estar juntos; aunque no fue así.

Las más recientes actuaciones dentro del proceso incluyeron una inspección judicial realizada en el Club El Nogal de Bogotá, donde se encontraron elementos inquietantes en el casillero de la procesada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía judicializa a ‘Los Lampas’ en Soacha en medio de amenazas al fiscal

Antioquia

En menos de un mes, Hospital General de Medellín restringe servicios a pacientes de tres EPS intervenidas

Clan del Golfo

Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cesar por difusión de panfletos intimidatorios

Otras Noticias

Países Bajos

🔴EN VIVO🔴 Países Bajos vs. Japón: siga en directo el partido del grupo F del Mundial 2026

🔴 EN VIVO Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026. Vea la hora, dónde ver el partido y siga todas las incidencias del duelo del Grupo F.

Ecuador

Tragedia vial en Ecuador deja 10 muertos y un herido en Santa Elena

El camión quedó volcado sobre la vía y se incendió minutos después.

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida

Cuidado personal

¿Cómo la medicina estética y el autocuidado se están volviendo un tema de mayor interés para los hombres?

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026: conozca el premio mayor