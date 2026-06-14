El testimonio que dará luces en el caso de las frambuesas con talio: habló el coach de Zulma Guzmán

Mientras las autoridades esperan la luz verde de la justicia británica para extraditar a Zulma Guzmán, Noticias RCN conoció la declaración que entregó el coach de la procesada.

Guzmán se encuentra recluida en la prisión HMP Bronzefield de Reino Unido, a la espera de que la justicia decida sobre su entrega a Colombia para que responda ante las autoridades nacionales.

¿De qué hablaba Zulma en las consultas?

Su testimonio revela detalles de la situación personal que atravesaba la mujer antes del envenenamiento de las frambuesas con talio que resultó con la muerte de dos menores de edad en abril de 2025.

El coach es Jeisson Rojas, quien había atendido a Guzmán desde 2022. En su testimonio recordó cómo fue la primera consulta: “Me manifestó que tenía un problema sentimental, pero no recuerdo el nombre”.

Después de eso, tuvo otras cuatro o cinco consultas. Rojas señaló que el propósito de ella era afrontar la ruptura amorosa con el hombre que habría tenido una relación extendida por varios años.

“Ella consultó porque había visto a su expareja con alguien. Estaba muy mal y quería que alguien le ayudara a manejarlo o sanarlo”, narró el coach.

¿Quién sería el hombre?

Esta declaración será relevante, debido a que una de las menores era hija de una de las exparejas sentimentales de Guzmán, según las hipótesis que manejan las autoridades.

Rojas recalcó que durante las sesiones se llevaban a cabo actividades enfocadas en el bienestar y manejo de sentimientos: “Era una relación intermitente, esa persona la ilusionaba, pero ya tenían tiempo de no tener nada”.

El hombre en cuestión presuntamente estaba casado, pero la esposa había fallecido. Frente a esto, Guzmán supuestamente habría supuesto que ambos podían estar juntos; aunque no fue así.

Las más recientes actuaciones dentro del proceso incluyeron una inspección judicial realizada en el Club El Nogal de Bogotá, donde se encontraron elementos inquietantes en el casillero de la procesada.