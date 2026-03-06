Nuevas pistas en el caso de Zulma Guzmán: esto encontraron en su locker en el Club El Nogal

Una nueva pista en la investigación por el caso de las frambuesas envenenadas apareció en el Club El Nogal.

Noticias RCN conoció un informe de 20 páginas realizado por investigadores de la Sijín de la Policía, que se convertiría en la prueba reina de la posible relación entre Zulma Guzmán Castro, el talio y las frambuesas con chocolate que causaron la muerte a dos menores de edad en Bogotá.

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El objetivo del informe solicitado por la fiscal Elsa Cristina Reyes era claro: encontrar una relación entre Guzmán y los casos de envenenamiento por talio que conmocionaron a Bogotá meses atrás.

Lo que encontraron en el locker de Zulma Guzmán

Los agentes de la Sijín tenían una misión clara al ingresar al sexto piso, en la sección de damas del Club: ubicar el casillero número 314 con el nombre de Zulma Guzmán.

Los hallazgos son reveladores. En el registro fotográfico obtenido por este noticiero se ven las pruebas halladas por los investigadores.

Al forzar la cerradura del casillero, los agentes encontraron pruebas determinantes para el caso reunidas en una bolsa color piel. En el interior, hay otra bolsa con dos frascos transparentes con tapa azul y una etiqueta en la que se lee: azufre.

En esa bolsa transparentes los investigadores fijaron sus ojos por la posible existencia de talio.

Otro detalle determinante son unos logotipos de una empresa de domicilios con stickers de la misma, mediante la cual fueron enviadas las frambuesas con talio a las menores que fallecieron tras ingerirlas.

¿Zulma Guzmán habría intentado borrar rastros de talio?

Otro de los elementos determinantes del informe son unos guantes de látex usados, los cuales fueron enviados al laboratorio de Medicina Legal para determinar en qué fueron usados.

Igualmente, los investigadores encontraron algo que les llamó la atención: dos fajas estéticas que son rotuladas con el número 4, arcilla para cataplasmas y mascarillas, así como unas medias veladas.

Ahora, se busca determinar si estos elementos fueron usados como una fachada al parecer de Zulma Guzmán al momento de depositar los elementos en su casillero para no dejar rastro.

Este informe se convierte en una pieza clave de la investigación de la Fiscalía contra Guzmán por un doble homicidio de las menores, sumando al segundo intento de envenenamiento con talio bajo la misma modalidad.

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Actualmente Zulma Guzmán se encuentra en un centro de detención de salud mental a las afueras de Londres en Bronzefield, desde donde se espera una decisión sobre la solicitud de extradición realizada por la Fiscalía colombiana.