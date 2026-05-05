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Los misterios e historia no contada de Zulma Guzmán y las frambuesas con talio: datos explosivos

Florencio Sánchez presentó un libro que reconstruye con lupa este macabro y misterioso caso que aún falta por resolver.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 05 de 2026
10:39 a. m.
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El caso de las frambuesas envenenadas con talio y Zulma Guzmán ha sido, entre mediático y misterioso. Más de un año después de la muerte de dos menores, han sido más las incógnitas que los aciertos que guarda.

Esta sería la cárcel en la que estaría Zulma Guzmán tras su extradición
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Durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, el periodista, abogado y director de Focus Noticias, Florencio Sánchez, lanzó ‘¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio’.

Lanzamiento de ‘¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio’

La obra recoge material inédito del expediente que está en manos de la Fiscalía, entrevistas a los protagonistas y expone nuevos detalles, tratando de aclarar los misterios que hay detrás.

Sánchez habló con Noticias RCN y contó qué se va a encontrar el lector al pasar por las páginas de esta investigación. El punto de partida es la muerte de dos niñas en abril de 2025.

A la casa de Juan de Bedout llegaron las frambuesas contaminadas con talio, sustancia que, en una mínima dosis, es capaz de ser mortal. Lo que parecía ser un caso de intoxicación ha terminado de revelar un turbio suceso.

¿Qué se va a encontrar el lector?

Los ojos de la investigación están sobre Zulma Guzmán, la principal sospechosa. Sánchez habló con ella en exclusiva para Focus Noticias. La describe como alguien seria y que puede llegar a ser autoritaria.

¿Extradición de Zulma Guzmán sería más complicada de lo esperado?
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A medida que pasaban los meses, se revelaron más pistas: otros envíos con talio, un familiar de De Bedout que resultó con talio sin haber consumido, el nombre de Zenaida Pava y el fallecimiento de Alicia Graham Sardi.

La noticia explosiva llegó cuando Guzmán fue hallada en el río Támesis en Londres, Inglaterra. En el libro, se narra con qué escena se toparon las autoridades al ubicarla y qué podría pasar ante una posible extradición a Colombia.

Sánchez invita a las personas a que compren el libro y se sumerjan en uno de los casos más oscuros del último tiempo. La atención está en cada línea y las sorpresas no faltan.

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