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Primicia | Hallaron restos de talio en el locker de Zulma Guzmán en el Club El Nogal

El letal químico se encontraba en el casillero que fue inspeccionado hace pocos días.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
12:54 p. m.
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Noticias RCN conoció en primicia que, tras la reciente inspección al casillero de Zulma Guzmán en el Club El Nogal, fueron encontrados rastros de talio, el letal químico del caso de las frambuesas envenenadas.

Las autoridades de Medicina Legal confirmaron que en el análisis forense fueron encontrados los rastros del químico con el que murieron dos menores de edad hace más de un año.

Para entender el caso, hay que remontarse a abril de 2025. A una casa en el norte de Bogotá llegó un paquete de frambuesas con chocolate. Sin embargo, el producto estaba contaminado con talio, un químico que, incluso en pocas proporciones, termina siendo mortal.

Lo que parecía un hecho extraño tomó un rumbo macabro cuando se confirmó el fallecimiento de dos niñas. Con el paso de los meses, las pesquisas apuntaron a la mujer que habría enviado el paquete: la empresaria Zulma Guzmán.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …

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