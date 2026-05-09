Importante decisión sobre el caso de Zulma Guzmán y las frambuesas con talio se daría en pocos días

Abril de 2025 marcó un antes y un después para la familia de Bedout en el norte de Bogotá. Un regalo de frambuesas con chocolate les ocasionó la muerte a dos menores de edad.

En un principio, se sospechó que fue una intoxicación, pero la hipótesis cambió cuando en los dictámenes de Medicina Legal se halló talio, un elemento altamente peligroso, inclusive en proporciones mínimas.

El talio y las sospechas que llevan a la ‘asesina serial’

El avance en las investigaciones llegó hasta el nombre de Zulma Guzmán, empresaria que conoció a Juan de Bedout. Al parecer, fue ella quien en el extranjero habría conseguido el talio que después supuestamente utilizó para contaminar las frambuesas.

Con el paso de los meses, se conocieron otros supuestos envíos con un modus operandi similar: frambuesas con talio. Sin embargo, no hubo víctimas mortales como el caso que destapó los misterios.

También se tiene a Zenaida Pava, conocida de Guzmán que habría influenciado en los paquetes que llegaron antes y después del caso de las niñas. El caso sigue bajo investigación.

Visitas a finales de mayo

Hasta el momento, la Fiscalía considera que encajaría en los lineamientos de una asesina serial, siendo una hipótesis que abre la proyección. No obstante, falta la que, quizás, es la noticia que aún se anhela.

A Guzmán la persiguieron por cielo y mar, con circular roja de Interpol. En enero de 2026, las autoridades británicas la ubicaron hasta el río Támesis de Londres, donde se cree que supuestamente intentó quitarse la vida.

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Si bien la extradición ya fue solicitada, por un tema de derechos humanos, Gran Bretaña anunció que revisará las condiciones que hay en la cárcel El Buen Pastor. En caso de que la extradición surta, iría a este sitio.

En Los Secretos de D’Arcy Quinn de La FM se reveló que la comisión proveniente de Europa para corroborar el estado del centro penitenciario haría las visitas los 26 y 27 de mayo. Si nada ocurre, Guzmán retornaría prácticamente de inmediato.