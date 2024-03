¿Hay o no dinero para los cambios que quiere introducir el Gobierno con la reforma a la salud?

Crecen las voces que cuestionan la financiación de la reforma a la salud tras la radicación de un documento por parte del Ministerio de Hacienda sobre los costos que tendría el proyecto en los próximos años. Según el cálculo que hace esa cartera, entre 2024 y 2033 faltarían unos 15 billones de pesos, casi una reforma tributaria.

“Este documento del Ministerio de Hacienda, porque no es el aval fiscal todavía, no logró clarificar la situación, a mi incluso me generó más preocupación de la que tenía inicialmente (…) la reforma a la salud todavía no parece ser coherente con la planeación fiscal a mediano plazo”, aseguró Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Protección Social.

Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, el “documento no es un aval fiscal carece de sustento técnico, no es financiable como está previsto ahí”.

Y es que según análisis de expertos para poder contar con el dinero se requeriría cortar de otros sectores. “Lo que está absolutamente claro es que esa reforma a la salud es inviable fiscalmente para el país aparte que generaría enormes dificultades en la gestión financiera, del riesgo financiero (…) Para poder cubrir esto se necesita modificar el marco fiscal de mediano plazo, como tal ni hay aval fiscal ni hay realmente un estudio detallado de los costos que genera la reforma a la salud”, afirmó José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA.

El documento señala que en los próximos diez años el gasto en salud estaría por encima de los 900 billones de pesos y todavía faltarían 15 billones de pesos para cumplir la reforma.

Congresistas cuestionan de dónde saldrán los recursos para la reforma a la salud

Para los congresistas, el documento radicado ante la Comisión Séptima de Senado presenta una serie de consideraciones sobre lo que podría costar la reforma a la salud, de ser aprobada, sin embargo, insisten en que no da claridad sobre el impacto real que tendría.

“De nuevo es un anticoncepto fiscal para la reforma a la salud porque reconoce que de aquí al 2033 habría por lo menos 15 billones de pesos necesarios para la reforma que no tienen fuente de financiación”, señaló Jennifer Pedraza, representante a la Cámara.

Entre tanto, el representante por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón aseguró que el Ministerio de Hacienda “ha ratificado que las fuentes de financiación son las mismas que actualmente existen: sistema general de participaciones, presupuesto general de la Nación, cotización de trabajadores, entre otras”.

La discusión de la reforma a la salud sigue en pausa y se espera que el debate inicie en el Senado después de Semana Santa.