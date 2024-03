"Le está faltando mucho dinero": exministro Jaime Arias sobre el sistema de salud

Los colombianos siguen padeciendo por el desabastecimiento de medicamentos en el territorio nacional y que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), no han dado solución.

En Noticias RCN seguimos al lado de quienes sufren por la falta de medicamentos de las diferentes enfermedades y condiciones.

¿Qué hacer frente a esa situación en la cual el panorama realmente es complejo? En A lo que Vinimos con Johana Amaya, el exministro, exdirector del seguro social y expresidente de Acemi, Jaime Arias, habló sobre esa preocupación.

¿Quién es el responsable de que los pacientes no tengan sus medicamentos?

El Estado, porque los recursos que se consiguen del sector privado y de los ciudadanos a través de los impuestos o de las cotizaciones son los que alimentan en una alta proporción el presupuesto con el que se maneja el sector salud, es decir, los $90 billones anuales.

La corresponde al Estado hacer los giros a las aseguradoras, y estas, a su vez, a los operadores de medicamentos que son unas empresas diferentes.

¿Qué hacer ante esta crisis? ¿Quién puede darle solución?

Las medidas aquí se reducen a buscar la plata, a este sistema le está faltando mucho dinero, por lo menos dos puntos del PIB, estoy diciendo cerca de $20 o $25 billones al año si queremos cubrir todo lo que dicen los planes de salud.

Aquí hay un exceso de derechos, el Gobierno a través de las EPS hace un aseguramiento pagado con dinero de todos los ciudadanos, pero al final la plata no alcanza, estamos en un déficit hace varios años, pero cada vez es más agudo.

¿Qué piensa de la producción de medicamentos en Colombia? Como dijo Minsalud

Me parece una utopía, como muchas de las que suelta el Gobierno. En Colombia ya hubo durante muchos años atrás producción de medicamentos, pero eran unos medicamentos muy sencillos.

Los de hoy son medicamentos biotecnológicos, casi todos sofisticados, muchos además no se pueden producir porque la farmacéutica tiene el derecho de hacerlo y no le va a pasar la fórmula al Gobierno y es un cuento que no va a resultar en nada.