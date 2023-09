Hermano de Jhonier Leal denunció a testigo que lo señaló por el doble crimen

Un día después de que se conociera un nuevo testimonio por el crimen del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, que le daría un giro a la historia, Carlos Andrés García Hernández, hermano de los Leal, desde la cárcel de Jamundí donde paga una condena, denunció formalmente a la mujer que lo señaló en el juicio de Jhonier Leal de haber tenido intenciones negativas contra su madre y su hermano.

En medio de la diligencia del juicio que se detuvo en varias oportunidades por incapacidades médicas de quien era la defensa del Jhonier en ese momento, se desarrolló la audiencia a la que asistió una testigo del acusado, amiga de Marleny Hernández, quien entregó un testimonio que baraja de nuevo las cartas del juego.

Una amiga de la familia habló de las amenazas y el supuesto interés que habría tenido una tercera persona para asesinar al famoso estilista. Teresa Muñoz entregó una versión que podría darle un giro a la investigación. Dijo que Carlos Andrés García, el hermano de los Leal, tenía intención de cometer el homicidio.

Por esta razón, al día siguiente de conocer la declaración de la amiga de su madre, Carlos Andrés interpuso una demanda contra la mujer por los delitos de falso testimonio, injuria y calumnia.

El testimonio que señala al otro hermano de Jhonier Leal

Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos

Entre lo que narró la testigo, dijo que Carlos Andrés, desde la cárcel, le exigía dinero a su mamá, Marleny Hernández.

"Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando, 'o me das plata o te secuestro a Mauro', eso fue lo que ella me dijo. Que le tenía odio a Mauro", aseguró la testigo frente a la jueza y el fiscal.

Denuncia contra la testigo de Jhonier Leal

En un documento de cuatro páginas radicado por la defensa de Carlos Andrés a la Fiscalía, se interpuso una demanda formal contra la testigo de Jhonier Leal:

Por medio de este escrito formulo denuncia penal en contra de Francisca Teresa Muñoz, amiga de la familia, por los delitos de falso testimonio, injuria y calumnia.

"O me ayudas o te secuestro a tu niño, eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mau", dice parte de la declaración de la mujer que es considerada por Carlos Andrés como falso testimonio.