"Me llamó y me dijo que valía la pena matarlos": testigo le da un giro al caso Jhonier Leal

Luego de la renuncia de la defensa de Jhonier Leal, señalado del asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marelny Hernández, el juicio tomó un nuevo rumbo.

Con una defensa pública, la caída de testigos, la falta de peritaje técnico y el reconocimiento de que sería condenado, el caso de Jhonier Leal dio un inesperado giro en las últimas horas.

En medio de la diligencia del juicio que se detuvo en varias oportunidades por incapacidades médicas de quien era la defensa del acusado en ese momento, se desarrolló en pleno la audiencia. A ella asisitió una testigo del acusado, amigo de la víctima, quien entregó un testimonio que baraja de nuevo las cartas del juego.

Testigo le dio un giro al caso de Jhonier Leal

Aunque la inocoencia de Jhonier se encontraba en la cuerda floja, una nueva hipótesis enmarca un giro en el mediático caso del crimen de famoso estilista y su madre.

Una amiga de la familia habló de las amenazas y el supuesto interés que habría tenido una tervera para matar al famoso estilista.

Teresa Muñoz, testigo de Jhonier Leal, entregó una versión que podría darle un giro a la investigación. Dijo que Carlos Andrés García, el hermano de los Leal que paga una condena en la cárcel de Jamundí, tenía intención de cometer el homicidio.

Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos

Entre lo que narró la testigo, dijo que Carlos Andrés, desde la cárcel, le exigía dinero a su mamá, Marleny Hernández.

"Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando, 'o me das plata o te secuestro a Mauro', eso fue lo que ella me dijo. Que le tenía odio a Mauro", aseguró la testigo frente a la jueza y el fiscal.

Fiscalía cuestionó veracidad del testimonio

Sin embargo, en medio del interrogatorio, el fiscal Mario Burgos le preguntó a la testigo si le constaba lo que decía

"Solamente usted conoce por lo que le contaron, ¿cierto?", a lo que la mujer asintió con seguridad:

"Sí, señor".

Por ahora se espera que la defensa del acusado revele las evidencias que tiene para controvertir las más de 300 pruebas que maneja el ente investigador.