"La Fiscalía debería llamar a Luis Fernando Velasco y a Carlos Ramón González": Hernando Herrera

Tras la entrevista en la que Olmedo López le reveló a Noticias RCN que hubo un manejo sucio de miles de millones que le pertenecían a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y que múltiples funcionarios del Gobierno Nacional están salpicados, gran parte del país está preguntándose si en verdad se logrará llegar hasta el fondo del asunto para encontrar justicia.

En A lo que Vinimos, el abogado Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, expresó su punto de vista. Estas fueron sus declaraciones:

Desde la percepción de Hernando Herrera, la entidad judicial debe tener más celeridad para que lo expresado por Olmedo López y Sneyder Pinilla no se quede solo en palabras, sino que en verdad se encuentre un sustento que permita comenzar a tomar acciones certeras.

“Lo que uno quisiera siempre es que la justicia no trabajara a ritmo de tortuga, sino que lo hiciera de manera célere. Habrá que verificar las pruebas respectivas que ellos dicen tener y, en ese sentido, a la Fiscalía le corresponde actuar de esa forma para encontrar la veracidad de esos hechos”, sustentó.

“Claro y no tiene que haber responsabilidad no solo penal, que es fundamental, sino que también responsabilidad política. Aquellas personas que estén ligadas a estos escándalos no tienen por qué seguir en la función pública. Si quieren defenderse idóneamente, tienen que hacerlo en la calle como cualquier otro ciudadano”, puntualizó.