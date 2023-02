Hugo Ospina no apoya el paro de taxistas, luego de decir que "bloquearían todos los aeropuertos del país"

El gremio de taxistas del país había anunciado desde hace unas semanas un paro nacional para este 22 de febrero, que por supuesto, representa algunas afectaciones en la movilidad tanto en Bogotá, como en otras ciudades de Colombia.

Estas personas explicaron en su momento que tomarían esta acción para manifestar su inconformidad sobre las condiciones laborales. En primer lugar, el gremio reclama por el alza en el precio del combustible y en segundo puesto, por la regulación de aplicaciones de movilidad.

Ante el anuncio del paro, la agremiación dijo que había la posibilidad de una salida concertada con la finalidad de evitar que se tomaran calles y avenidas de algunas ciudades del país. Si bien el Ministerio de Transporte, accedió al encuentro a través de una mesa de diálogo con la intención de llegar a acuerdos, los representantes del gremio decidieron retirarse porque carteras del Gobierno Nacional como: Ministerio del Trabajo, Ministerio de las TIC y Ministerio de Minas no participaron en el encuentro.

Como se mencionó anteriormente la lucha e intención de este gremio por tomarse las vías del país viene desde hace tiempo. Y durante este, las peticiones o reclamaciones han sido las mismas. A mediados de enero de este año, en el Debate de las 6 de NoticiasRCN.com, el presidente de Asoproctax, Hugo Ospina, expresó que si el Gobierno no regula o prohíbe este tipo de plataformas, el gremio se volcaría y paralizaría los aeropuertos en diferentes regiones del país.

"Nosotros vamos a dar el todo por el todo y si este Gobierno o alguno llega a decirnos que van a aprobar los vehículos particulares viejos para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país, tomándonos los aeropuertos", aseguró el líder gremial.

Si el Gobierno no prohíbe las apps de transporte "nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos", aseguró Hugo Ospina en #ElDebateDeLas6



➡️ Vea el debate completo https://t.co/7tbTnlQg4E pic.twitter.com/tpQXU4MT1F — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 1, 2023

Asimismo, indicó que aún sabiendo que los aeropuertos de Colombia prestan un servicio esencial, seguirían firme en la decisión de bloquearlos porque "a nosotros también nos están interrumpiendo un servicio público esencial que son los taxis".

Opinión del líder gremial sobre este paro:

Pasaron algunas semanas y la advertencia de volcarse a las calles se hizo realidad este miércoles 22 de febrero. Pero ahora a través de un video, el líder gremial, Hugo Ospina, decidió no apoyar el reciente paro nacional.

"A todas las personas que me han llamado a manifestar que porqué no estoy apoyando el cese de actividades del día 22 de febrero, les quiero contar que este paro se lo están dirigiendo al Gobierno Nacional por el tema del transporte ilegal e informal cuando esto no es competencia del señor presidente ni del ministro. Esto es competencia de los alcaldes y de los secretarios de movilidad. El presidente no puede ir a hacer operativos en la vía, por mandato constitucional le corresponde a los alcaldes y secretarios de movilidad", enfatizó Hugo Ospina.

Por otro lado, aseveró que él está esperando una respuesta del Gobierno por unos temas "gravísimos que se estaban presentando". "Cuando nos asesinaban a un compañero lo único que le quedaba a la esposa del taxista o su familia era el cupo de ese taxi porque el vehículo nunca apareció. Los propietarios cancelaban matrícula y le decían dos años para que usted reponga y resulta que se perdía el derecho de reposición. Hoy vamos a poder reponer los taxis que están en el registro distrital automotor. Se eliminan los paz y salvo en Colombia y se acaban los abusos de algunas empresas. Por último, esas inmovilizaciones sin misericordia, esos abusos de autoridad por el sello y vigencia del tarjetón de tarifas se acaba en el país, lo que debe hacer el taxista es portar el documento", indicó.

El líder gremial fue puntual al precisar que el Gobierno Nacional benefició a muchos taxistas que como él, compraron el SOAT al 50% de descuento, "es por esto y por muchas cosas más que no estoy apoyando este cese de actividades y sigo en el diálogo social con el Gobierno, salvo por disposición contraria que vayan a legalizar los vehículos particulares y motos en Colombia, ahí sí estaremos al frente con todos los actores para defender la industria y el sector del taxi en el país".

Puntos de concentración del paro nacional de taxistas:

En las principales ciudades del país se realizan bloqueos en sectores estratégicos y neurálgicos.

Bogotá: inició a las 4:00 a.m.

Av. Cali con calle 26

Aeropuerto El Dorado

Portal Norte

Portal veinte de julio

Portal Tunal

Puente de Guadua (calle 80)

Banderas

Secretaría de Movilidad

El Playón calle 13

Medellín: inició a las 4:00 a.m.

Alpujarra

Guarne y Rionegro

Variante Caldas a la altura de la regional

Centro Comercial Mayorca

Autopista Medellín, vereda Belén

Autopista Norte a la altura de Copacabana y Niquía

Túnel de Oriente

Túnel de Occidente

Cali: inicio del plan tortuga a las 5:00 a.m.

Paso el comercio

Sameco

Menga

Ciudad Jardín

Alfonso López

Avenida Cañas Gordas

Portada al mar

Centro de la ciudad

Ibagué: inicio a las 5:00 a.m.

Parque deportivo

Estadio Manuel Murillo Toro

Centro de la ciudad

Cartagena: inicio del plan tortuga a las 8:00 a.m.

Bomba El Amparo

Av. Pedro de Heredia

Av. Venezuela

Torre del reloj

Valledupar: inició a las 5:00 a.m.

Puente Hurtado

Obelisco

Entrada Bosconia

Entrada La Paz

Aeropuerto

Glorieta La Ceiba

Semáforo Palmeto

Glorieta de Los Gallos

Éxito las flores

Santa Marta: inicio a las 5:00 a.m.

Vías de acceso a la ciudad, serán boqueadas

Rotonda La Piragua

Rotonda once de noviembre

El yucal

Rotonda la lucha

Rotonda Aeropuerto

Bomba Zuca

Tunja: inició las 5:00 a.m.

Glorieta Norte

Glorieta Gobernador

Armenia: inició a las 5:00 a.m.

Suspensión de la prestación del servicio por parte de los taxistas

Manizales: inició a las 5:00 a.m.