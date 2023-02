Usaremos grúas y judicializaremos a quienes bloqueen vías: Mintransporte sobre paro de taxistas

Durante este 22 de febrero se lleva a cabo una jornada de protestas por parte del gremio de taxistas a nivel nacional y la Policía Nacional, junto al Ministerio de Transporte, han estado al frente de la situación desde horas de la mañana.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló con Noticias RCN en la mañana de este miércoles y se refirió a los diferentes temas que se tienen en cuenta para una jornada de manifestaciones por parte de uno de los gremios más importantes del país.

Desde la Dirección Nacional de la Policía, junto al director Nacional de la Policía, el ministro aseguró que a pesar que en la madrugada se intentaron realizar algunos bloqueos, la Policía solucionó de manera rápida y no se permitirán este tipo de situaciones en todo el territorio.

“Estamos verificando la situación. Esta mañana hubo algunos intentos de bloqueos, en unos seis o siete puntos a nivel nacional, fueron levantados gracias a la presencia de nuestra Policía Nacional. Sobre las 6:05 a.m. no hay reportes de bloqueos”, indicó inicialmente.

“Defendemos el derecho a la protesta social, sagrado para este Gobierno. No aceptamos son los bloqueos. Estos son afectaciones que impiden el derecho a la movilidad de los demás, cuando hay bloqueos nuestro Código Penal establece que haya lugar a la judicialización”, aseguró.

Además, en La FM el ministro indicó que “Usaremos grúas y judicializaremos a quienes bloqueen vías”, por lo que dejó claro que no se permitirán bloqueos de ningún tipo.

Reunión accidentada entre Mintransporte y taxistas

Este martes se llevó a cabo una corta reunión (19 minutos) entre el gremio de taxistas y el Ministerio de Transporte, la cual fue bastante accidentada y los conductores se retiraron rápidamente del lugar debido a que no contaban con la presencia de seis altos funcionarios del Gobierno Nacional.

“Los taxistas tienen la puerta abierta del Ministerio de Transporte para dialogar, tenemos muchas cosas preparadas para ellos, en materia de las planillas, plataformas, entre otras”. “Los estaremos esperando para dialogar porque así se construye país”.

“Ellos tenían el derecho a decidir lo que quisieran. Se fueron porque no estaba la vicepresidenta, no estaba el ministro de Hacienda, porque no estaba todo el gabinete… Este es un tema de Transporte. El tema de los ministros para ordenarles que bajen los precios de los combustibles es inaceptable, esa no es la forma de ejercer la democracia”, señaló el funcionario.

El Congreso de la República es el escenario para que estos temas se debatan

“El desplante no es el mecanismo para generar el diálogo. Los taxistas tienen muchas pretensiones, muchas deudas históricas de gobiernos anteriores que no atendieron sus justos reclamos, nosotros lo hemos venido haciendo”, aseguró el ministro.

De igual manera, el ministro llamó a los conductores del país a realizar una autocrítica de su servicio y relacionamiento con los ciudadanos: “Los taxistas también tienen que hacer un mea culpa de su situación interna, de su relacionamiento con los ciudadanos y de la prestación del servicio”.

Finalmente, el director de la Policía Nacional, el general Sanabria, aseguró que el dispositivo que se tiene para esta jornada es de “treinta mil hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán garantizando la movilidad y los derechos de las personas”.

