Humberto de la Calle tajante con 'Iván Márquez': pide que no tenga beneficios políticos

El Gobierno nacional anunció que comenzará un proceso de paz con el grupo criminal conocido como la 'Segunda Marquetalia'. de las disidencias de las Farc, cuto comandante es alias Iván Márquez, quien abandonó los acuerdos de paz del 2016. Según señaló Otty Patiño, alto comisionado de paz, estos acercamientos serán orientados a "garantizar la vida y la seguridad de quienes se comprometan en él”.

Esta noticia no ha calado de la mejor manera en distintos sectores políticos. En este caso, el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, indicó que 'Iván Márquez' no puede recibir ningún beneficio político de esta negociación, y que solo le queda como camino someterse a la justicia.

“Uno no puede ampliar el acuerdo cuando constitucionalmente lo que se ha dicho es que el que se someta a la no repetición se beneficia del acuerdo y el que se sale no. Luego, estrictamente desde el punto de vista legal, el señor Márquez quedaría en posibilidad del sometimiento, pero no de la utilización de las normas en el acuerdo (...) Yo veo unos escollos y quedo atento a ver como el Gobierno y el señor Márquez van a superar esos escollos que son bastante visibles y contundentes”, sostuvo el senador.

Sin beneficios para las disidencias

Sumado a esto, el senador señaló que no hay nada que negociar con los miembros de las disidencias de las Farc, puesto que todo lo que debía pactarse para juzgarlos en el marco del conflicto ya está siendo aplicado.

“¿Qué es lo que se va a negociar después de cinco años en La Habana con el señor Márquez? ¿Qué es lo que se cree que queda faltando? Porque lo que sale en el comunicado es una retórica. Por ejemplo, en materia de justicia transicional ¿qué pasos que no se dieron en La Habana hay que dar ahora? Nosotros tuvimos el cuidado de que la justicia transicional se acomodara a la Corte Penal Internacional”, remarcó el senador, agregando que cualquier beneficio que se le dé a 'Iván Márquez' sería un mal ejemplo.