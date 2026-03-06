16 caimanes llaneros han muerto en Villavicencio: Fiscalía y Procuraduría ya investigan el caso

La muerte de 16 caimanes llaneros, ubicados en el predio privado Merecure en Villavicencio, la Estación de Biología Tropical Roberto Franco y la Universidad de los Llanos sede Barcelona, ya ha generado una amplia controversia y dudas con respecto a la responsabilidad administrativa de las entidades a cargo de los animales.

Pese a las alertas emitidas desde hace un año, que fueron puestas en conocimiento al Ministerio de Ambiente, 16 individuos ya han perdido la vida entre los que se encuentran algunos neonatos.

¿Cuáles son las condiciones de los caimanes llaneros?

La senadora animalista Andrea Padilla informó sobre la grave situación que los caimanes llaneros, especie en vía de extinción, han atravesado desde el pasado mes de mayo de 2025 cuando la Universidad Nacional le informó al Ministerio de Ambiente sobre la situación crítica de los ejemplares.

En dicho oficio, presentado en la fecha mencionada, la institución alertó sobre la falta de comida para los caimanes y las condiciones de hacinamiento. Así mismo, Cormacarena informó, el pasado 5 de diciembre del 2025, que la situación de estos era crítica ya que en la Estación Roberto Franco dejaron de recibir alimento por 15 días, en la Universidad de los Llanos durante 90 días y en Merecure por 70 días.

Así mismo, se informó que los individuos no solo se encontraban en hacinamiento severo con falta de alimento, sino que también presentaron infecciones respiratorias, estrés térmico, falta de cobertura de sombra, delgadez extrema, entre otras afectaciones en su salud.

Después de cuatro visitas se confirmó la situación crítica en Unillanos y Merecure a raíz de que la Universidad Nacional habría dejado de proveer alimento al manifestar no tener “obligación legal ni financiera” para destinar recursos a predios ajenos a la universidad.

Padilla también reveló que, pese a las obligaciones por parte de la Universidad Nacional y el Ministerio de Ambiente, el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero no se reúne desde el 2012.

¿Cuáles serán las acciones legales ante el caso?

Según el más reciente reporte de Andrea Padilla, la Fiscalía General de la Nación ya abrió noticia criminal del caso para investigar un posible delito ambiental en contra de la vida de los animales.

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación confirmó las pésimas condiciones en las que se encuentran los animales, de modo que, se tomarán acciones administrativas y disciplinarias en contra de los funcionarios implicados.

El próximo 12 de junio el Ministerio de Ambiente entregará un plan de acción para garantizar la alimentación, reubicación, liberación, atención veterinaria y mejora de las instalaciones con un presupuesto estipulado.

“Nosotros seguiremos encima, a finales de junio la Procuraduría citará a una nueva reunión de la que haremos parte hasta que no solo se garantice la vida, integridad y seguridad de cada caimán, sino que el Ministerio de Ambiente asuma una responsabilidad en adelante con los programas de conservación y protección a la fauna silvestre”, finalizó la senadora Padilla.