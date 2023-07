Ingrid Betancourt y el relato de la Operación Jaque: “Inicialmente sentíamos que todo era mentira”

Ingrid Betancourt fue secuestrada en febrero de 2022 por la guerrilla de las Farc. Seis años, después fue liberada de las cadenas del cautiverio, gracias a la histórica Operación Jaque. Realizó un detallado relato de ese suceso.

“La Operación Jaque, como lo dije en su momento, fue una operación perfecta. Obviamente le dio gloria a nuestro Ejército a nivel internacional, pero sobre todo le dio a Colombia la posibilidad de brillar por algo muy bueno, por una hazaña de respeto a los derechos humanos, de defensa de la libertad. Y fue también la cuota inicial de un proceso de paz que hubiéramos querido que fuera un éxito”, comenzó.

Betancourt, excongresista, continuó: “Ese día nos levantaron muy temprano, más temprano que de costumbre, para quitarnos las cadenas que teníamos alrededor del cuello, y nos dieron por primera vez en muchos años un caldo con papas. Y me acuerdo de que eso fue algo que nos hizo pensar que algo especial estaba por suceder. O sea, habían anunciado que vendría una Comisión Europea y mis compañeros estaban ansiosos de saber si yo podía confirmar esta información”.

La excandidata presidencial contó por qué creyeron que todo era mentira. “Como a las 11:00 de la mañana, nos hacen atravesar el río en canoas y nos llevan del otro lado. Aterriza el helicóptero y cuando se baja el grupo, supuestamente la Comisión Europea, nos llama la atención que tienen camisetas del Che Guevara, que llaman a los guerrilleros 'compañeros', ‘camaradas’... Sacan del helicóptero gaseosas y comienzan a repartirlas como un regalo a la guerrilla. Y obviamente no tenían acento, y los europeos debieron tener un acento diferente. Todo eso hizo que pensáramos que era un embuste, que nos estaban manipulando, que nos estaban engañando” .

Acerca de los momentos previos a la subida al helicóptero, dijo: “Nos estaban filmando también y estábamos muy preocupados de que la imagen que quisieran dar era de que tenían a los secuestrados en la mejor condición posible, cuando en realidad veníamos sufriendo de hambre, de malos tratos... y sentíamos que todo esto era una gran mentira. Por lo tanto, tuvieron que forzarnos a subirnos al helicóptero, porque mientras que uno aterrizó, el otro quedó dando vueltas arriba en el cielo. Y nos forzaron a subir, nos amarraron las manos, nos empujaron hacia el helicóptero, forzándonos con sus ametralladoras... y una vez que el helicóptero cogió altura, en él también iban los dos comandantes del grupo, que eran ‘César’ y ‘Gafas’, presenciamos una pelea que no entendíamos, porque para nosotros era una pelea de los mismos con los mismos. Y en un momento dado quedaron ‘César’ y ‘Gafas’ neutralizados en el suelo, amarrados. Y uno de los integrantes, en este caso el jefe del grupo, se quita su sombrero como para destaparse y grita de una manera muy fuerte: 'Somos el Ejército de Colombia, están libres'”.

“Ese fue un momento que nunca olvidaremos. Cuando los rememoro, sigo teniendo la misma emoción, se me pone la piel de gallina, porque en realidad para nosotros fue un golpe muy duro. No entendíamos el sentido de las palabras, no lográbamos captarlo porque era casi que irreal, era como un sueño vuelto realidad, pero nos habían dicho tantas mentiras, que no podíamos captar que estaba sucediendo el milagro...” expresó emocionada.

Ingrid Betancourt, reciente precandidata presidencial, concluyó: “Y me acuerdo que después de un momento gritamos: fue la reacción entre pánico y alegría de todos nosotros. Nos pusimos a saltar y el helicóptero se comenzó a mover peligrosamente. Me acuerdo haberle preguntado al mecánico del helicóptero que cuánto tiempo nos faltaba para aterrizar y me dijo que cinco minutos. Y cuando me dijo 'cinco minutos', me pareció una eternidad. Esa operación fue una operación en la que quienes nos sacaron de las garras de las Farc lo hicieron haciéndose pasar por gente amiga. No tenían armas, no se dispara un solo tiro. Donde algo hubiera salido mal, a ellos los matan. Se jugaron la vida por nosotros y fue la operación perfecta”.