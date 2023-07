Expresidente Álvaro Uribe reaccionó a los explosivos audios de Óscar Iván Zuluaga

Varias son las reacciones que se han conocido por el escándalo de Óscar Iván Zuluaga y los explosivos audios revelados por la Revista Semana en los que se confirmaría que el excandidato presidencial sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014.

Una de las más esperadas era sin duda la del expresidente Álvaro Uribe, quien en su cuenta de Twitter habló de lo sucedido.

En las conversaciones privadas en las que se escucha al excandidato presidencial hablar de lo que serían ingresos de millonarias sumas de dinero a su campaña del 2014 por parte de Odebrecht, revela además que estos movimientos de recursos, reuniones y demás se habrían hecho a espaldas del expresidente Uribe, líder del partido Centro Democrático.

“Me paré y le dije: mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. También le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Eso quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, se escucha decir a Zuluaga.

Ante los audios en poder de la Fiscalía y publicados por la revista Semana, Álvaro Uribe se pronunció y a través de su cuenta oficial en Twitter, indicó que “en medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia”.

Según información, Óscar Iván Zuluaga le habría mentido al exmandatario, haciéndole creer que era inocente y que estaba dispuesto a decir que era culpable solo como una estrategia para salvar a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien también será imputado por la Fiscalía por fraude procesal.

Lo que sigue ahora para Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga

A propósito del proceso judicial que se adelanta, un juez negó la tutela que Óscar Iván Zuluaga presentó, con la que pretendía tumbar el principio de oportunidad que le fue concedido a Daniel García Arizabaleta, hoy testigo principal por el caso de la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial “Zuluaga 2014” y quien, además, fue quien entregó a las autoridades los audios.

“Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Óscar Iván Zuluaga Escobar a través de apoderado, por no acreditar la configuración de las causales genéricas y específicas de procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencia judicial, de acuerdo con lo expuesto en la parte motivo de esta sentencia”.

Por ahora, entre los escenarios jurídicos que tiene Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga está no aceptar cargos e ir a juicio o aceptar los cargos para buscar beneficios jurídicos, como la rebaja del 50% de la pena que les imponga un juez de la República.

También podrían negociar preacuerdos con la Fiscalía en los que, si reconocen la responsabilidad en los cargos que les imputarán, podrían conseguir rebajas de pena, o firmar un principio de oportunidad para comprometerse a confesar y declarar en contra de personas que no han sido, hasta ahora, judicializadas o vinculadas al caso.