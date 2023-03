“Son 466 mil tiquetes vendidos de Viva que fueron cancelados”, superintendente sobre crisis aérea

La repentina decisión de la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air a partir del lunes en la noche desató una crisis aérea que dejó a miles de pasajeros varados en los aeropuertos del país y en los destinos de las rutas internacionales, provocando un caos y problemas de orden público.

Una de las denuncias más graves de la problemática se debe a la posibilidad de que la empresa continuó vendiendo tiquetes aéreos, incluso horas después de la cancelación de todos sus vuelos, esto según el testimonio de varios pasajeros afectados. Además, muchos usuarios afirmaron que pagaron también servicios adicionales y en efectivo, de un vuelo que nunca se llevó a cabo.

Ahora, la aerolínea se enfrentará a las investigaciones de las entidades regulatorias de transporte y atención al usuario para determinar si se violaron los derechos de los ciudadanos y se expone a millonarias multas y sanciones administrativas.

Al respecto, Noticias RCN habló con la superintendente de Transporte Ayda Ospina, para conocer el proceso de investigación que abrió la entidad y los motivos por los que la empresa podría ser sancionada.

¿Qué investigaciones hay contra Viva Air?

De acuerdo con las competencias de la Superintendencia de Transporte se inició la investigación administrativa por las conductas señaladas, por haber desconocido totalmente las obligaciones que le asisten a una empresa aérea sobre la protección de los derechos de los usuarios, o sea, ellos tienen unas obligaciones claras que genera el contrato de transporte y todas ellas fueron desconocidas.

Por lo anterior, se violaron las normas de protección al usuario y con base en ello hemos iniciado la investigación correspondiente, hemos emitido una orden administrativa donde requerimos en forma petitoria a la aerolínea, para que implemente el plan de atención de usuarios y para que no solamente nos haga llegar el plan de atención de usuarios, con todos los componentes necesarios, restaurando todos los canales de comunicación que no debieron haber cortado y atendiendo de conformidad con las obligaciones que tienen con todos los usuarios a quienes no les iban a poder cumplir con la obligación contractual.

¿Qué debe contener el plan de contingencia de Viva Air?

Son varios puntos: en primer lugar, los usuarios tienen derecho a que se les garantice el recorrido, a través de alianzas con otras compañías, que es lo que ellos no atendieron. Segundo, al reembolso e incluso a las compensaciones por estos hechos.

En cifras de la Superintendencia ¿cuántos tiquetes fueron vendidos?

Nosotros enviamos el requerimiento esa misma noche para conocer el dato oficial, son 466.604 reservas confirmadas, es decir, tiquetes vendidos.

Esto sin contar lo que equivale a las tiqueteras o lo que venden empaquetado, que, frente a ese requerimiento estamos esperando la respuesta de la aerolínea, pero tiquetes efectivamente vendidos que tenían un vuelo definido, con un origen y destino establecido, con un número de vuelo determinado son 466,604.

Analizando la problemática el mes más crítico es marzo, a partir de abril, mayo junio, va decayendo ese número de reservas y esos tiquetes vendidos, pero el bloque fuerte fue vendido en el mes de marzo.