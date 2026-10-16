Investigan al director de la cárcel de Itagüí por presuntamente permitir el ingreso de grupos musicales al penal

La Procuraduría General de la Nación inició la etapa de juzgamiento disciplinario contra seis funcionarios del Inpec, por posibles fallas en los controles de acceso al Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de La Paz, ubicado en Itagüí, Antioquia.

La investigación se centra en hechos ocurridos el 8 de abril de 2026, cuando una agrupación musical ingresó al establecimiento y ofreció una presentación.

RELACIONADO Motociclista murió arrastrado por una fuerte corriente de agua tras las torrenciales lluvias en Soacha

El organismo de control busca establecer si durante esa jornada se incumplieron los procedimientos establecidos para registrar el ingreso y la salida de visitantes, así como para reportar las novedades dentro del penal.

¿Quiénes son los seis funcionarios investigados?

El pliego de cargos cobija a los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, quien se desempeñaba como director encargado del establecimiento; Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz.

También fueron vinculados al proceso el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.

De acuerdo con la Procuraduría, se investigan presuntas omisiones en los registros y reportes relacionados con la entrada y salida de personas, además de las circunstancias en las que se habría autorizado el acceso y la permanencia de los integrantes de la agrupación musical.

Otros dos uniformados también serán investigados

La Procuraduría ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el distinguido Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao.

RELACIONADO Descubren altares de santería y listas de víctimas de una presunta banda sicarial en Caldas

En este caso, el ente de control examina un informe en el que los uniformados habrían registrado aparentes fallas en el sistema Sisipec 1 y en la red del Inpec, herramientas relacionadas con el control de ingreso y salida de personas de los establecimientos penitenciarios.

El objetivo es establecer si las fallas reportadas ocurrieron en las condiciones descritas y si hubo alguna irregularidad disciplinaria en la elaboración o presentación de ese documento.

Dos dragoneantes confesaron

El organismo de control también informó que, por los mismos hechos, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David confesaron recientemente.

Además, la Procuraduría remitió copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine si las actuaciones de los tenientes Fredy Antonio Ciprián Díaz, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fabián Leandro León Rodríguez podrían constituir conductas delictivas.

La remisión de copias busca que la Fiscalía evalúe los hechos desde el ámbito penal, mientras la Procuraduría adelanta el proceso disciplinario. Se trata de actuaciones distintas, con propósitos y responsabilidades que deben determinarse por separado.