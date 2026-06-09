Investigan presunto caso de maltrato contra una niña de 4 años en Sibaté: padrastro sería el responsable

Un presunto caso de violencia contra una niña de tan solo 4 años mantiene en alerta a las autoridades en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

La situación fue conocida luego de que la Policía Nacional recibiera una llamada anónima que advertía sobre una posible agresión contra la menor.

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A partir de ese momento, se activó un operativo conjunto entre distintas entidades para verificar las condiciones en las que se encontraba la niña y garantizar su protección.

¿Cómo conocieron las autoridades el caso del presunto maltrato a un niña de 4 años en Sibaté?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Soacha, los hechos fueron atendidos el pasado 6 de junio hacia las 6:00 de la tarde.

La alerta llegó mediante una denuncia anónima que informaba sobre una posible situación de violencia intrafamiliar que estaría afectando a una menor de edad en Sibaté.

Tras recibir el reporte, uniformados de la patrulla P.A.I.S. se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la situación.

¿Qué encontraron las autoridades al llegar?

Según el reporte oficial, en la vivienda fue ubicada una niña de 4 años que se encontraba en compañía de su madre.

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Al procedimiento también asistieron funcionarios de la Comisaría de Familia y una profesional en psicología, quienes participaron en la atención inicial del caso.

Las autoridades informaron que la progenitora accedió voluntariamente a trasladar a la menor a un centro asistencial para que fuera sometida a una valoración médica especializada.

¿Qué se sabe sobre el estado de la menor?

Por el momento, las autoridades señalaron que continúan a la espera de los resultados de los exámenes médicos practicados a la niña.

Paralelamente, un equipo interdisciplinario adelanta las intervenciones necesarias para determinar las medidas de protección que se requieran y garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.

Los informes médicos y psicosociales serán fundamentales para establecer el alcance de los hechos denunciados y definir las actuaciones judiciales correspondientes.

¿Quién sería la persona que habría estado maltratando a la pequeña de 4 años?

La Policía informó que el principal señalado en este caso corresponde a la pareja sentimental de la madre de la menor.

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Aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre su situación jurídica, las autoridades confirmaron que será vinculado a las investigaciones que adelantan los organismos competentes para esclarecer lo sucedido.