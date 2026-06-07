Padre habría drogado a sus hijas para abusar sexualmente de ellas durante seis años en Bogotá

En Bogotá, las autoridades capturaron a un hombre de 33 años señalado de haber abusado sistemáticamente de sus dos hijas durante varios años.

Según la investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las agresiones habrían comenzado cuando las menores tenían apenas 5 y 10 años de edad y se habrían prolongado durante aproximadamente seis años.

Descubren a padre que habría abusado de sus hijas durante muchos años en Bogotá

De acuerdo con las autoridades, el investigado esperaba los momentos en los que la madre de las niñas se encontraba trabajando para quedarse a solas con ellas.

Las pesquisas indican que incluso sacaba a las menores del colegio para cometer los abusos. Además, habría utilizado medicamentos que inducían el sueño para dejarlas en estado de indefensión y posteriormente agredirlas sexualmente.

Los investigadores establecieron que las agresiones presuntamente se presentaban de manera recurrente y que ocurrían con una frecuencia alarmante.

¿Qué pasaba cuando las niñas intentaban resistirse?

La investigación reveló que las agresiones no solo habrían sido sexuales.

Según el expediente, cuando las menores se negaban a acceder a las exigencias de su padre, este presuntamente las golpeaba y las intimidaba.

Las autoridades también establecieron que las niñas habrían sido amenazadas de muerte para impedir que contaran lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda.

¿Cómo se descubrió este caso?

La situación salió a la luz gracias a la intervención de una familiar cercana.

Según las autoridades, la tía de las víctimas conoció los hechos después de que una de las menores decidiera contarle lo que estaba viviendo.

Tras conocerse el caso, se activó el protocolo denominado "Código Blanco", un mecanismo de atención médica e institucional que se utiliza en situaciones de violencia sexual contra menores de edad.

Por otro lado, la investigación evidenció que las niñas presentaban cambios significativos en su comportamiento, situación que llamó la atención de los profesionales que intervinieron el caso.

En consecuencia a esto, las autoridades señalaron que los constantes abusos habrían generado graves afectaciones emocionales y psicológicas en las víctimas.

Incluso, durante el proceso de atención se conoció que una de las menores habría intentado quitarse la vida.

¿Qué pasará con el papá de las menores presuntamente abusadas?

Luego de reunir el material probatorio, la Fiscalía solicitó la captura del hombre, quien fue detenido mediante orden judicial.

El señalado deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

Las autoridades también informaron que el capturado registra anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar.

Por ahora, un juez de control de garantías determinó enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.