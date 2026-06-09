Conductor pasó a toda velocidad por encima de un joven discapacitado en Bogotá y huyó sin auxiliarlo

Lo que comenzó como un encuentro familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

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Richard Fabián, un joven de 26 años en condición de discapacidad, fue atropellado mientras se movilizaba en bicicleta y, según denuncia su madre, el conductor involucrado escapó del lugar sin prestarle ayuda.

Conductor atropelló a un joven ciclista en Bogotá y huyó del lugar

De acuerdo con el relato de su madre, el accidente ocurrió cuando regresaban de compartir un almuerzo familiar.

Ella se movilizaba delante de su hijo y, momentos después, observó cómo un vehículo lo impactó mientras él circulaba en bicicleta.

Según aseguró, las imágenes y videos del hecho muestran que ella descendió inmediatamente del vehículo en el que viajaba para auxiliarlo.

La mujer sostiene que el conductor comenzó a presionarlo con la bocina para que se apartara del camino y posteriormente lo embistió.

Después de eso lo tira hacia un lado y fuera de eso acelera el carro. Se da a la huida porque ni siquiera le presta un auxilio.

¿Qué pasó después de que fue arrollado el joven ciclista?

Tras el impacto, Richard quedó tendido sobre la vía.

La familia asegura que una paramédica que llegó al lugar fue fundamental para evitar una tragedia aún mayor, pues ayudó a moverlo a una zona segura mientras transitaban otros vehículos por la avenida.

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Posteriormente llegó una ambulancia. Sin embargo, la madre denunció que inicialmente le manifestaron que no podían trasladarlo porque el vehículo involucrado no tendría SOAT.

Le dije que él no era un perro ni un animal, que era un ser humano y que un carro acababa de pasarle por encima.

Finalmente, el joven recibió atención médica y fue sometido a diferentes exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones.

¿Cuál es el estado de salud del joven?

Aunque las imágenes evidencian múltiples heridas y raspaduras producto del accidente, los médicos determinaron que Richard no sufrió fracturas.

No obstante, después del accidente apareció una afectación en una de sus piernas que deberá continuar siendo tratada de manera ambulatoria.

Adicional a esto, la madre del joven explicó que Richard Fabián presenta síndrome de Hutchinson-Gilford, una enfermedad genética extremadamente rara conocida como progeria, que provoca envejecimiento prematuro.

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Asimismo, señaló que su hijo tiene otras patologías asociadas, entre ellas dermatitis e hipoacusia bilateral, una condición que afecta significativamente su capacidad auditiva.

Según indicó, su condición de discapacidad está debidamente certificada ante diferentes entidades de salud y movilidad.

¿Qué pide la familia?

Finalmente, la familia exige que el conductor que presuntamente ocasionó el accidente sea identificado y responda ante las autoridades.

Además, rechazaron comentarios que han circulado en redes sociales sobre su hijo y reiteró que se trata de una persona en condición de discapacidad que cuenta con todos los soportes médicos y administrativos que acreditan su situación.