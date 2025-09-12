CANAL RCN
Colombia

CTI ingresó a las sedes de control de armas en Bogotá por investigación ligada a las disidencias del frente 36

Diligencias simultáneas buscan extraer pruebas sobre una línea investigativa abierta tras el análisis de dispositivos del frente 36.

Inspección por filtración a disidencias
Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
12:32 p. m.
Este 9 de diciembre y por instrucción de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) desarrollan inspecciones judiciales en dos puntos estratégicos que son las instalaciones del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y las oficinas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Se trata de diligencias que no estaban anunciadas, ejecutadas con carácter inmediato, y que obedecen a una línea investigativa abierta tras la extracción de datos contenidos en dispositivos electrónicos pertenecientes al autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc.

Esos archivos, ahora en manos de los investigadores, impulsaron la búsqueda de evidencias que permitan precisar cómo operaba la estructura y qué conexiones intentaba activar.

Las inspecciones del CTI por investigación ligada a las disidencias

Los funcionarios del CTI ingresaron a ambos puntos en Bogotá para adelantar un procedimiento detallado: revisión de documentos internos, inventarios, registros de trámites y cualquier rastro que pueda cruzarse con la información extraída de los dispositivos del frente 36.

Estas inspecciones se realizan bajo las facultades de policía judicial y están enfocadas en encontrar elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la indagación.

El trabajo implica revisar archivos físicos, soportes digitales, movimientos de autorizaciones y todo aquello que pueda aportar datos para esclarecer lo que contiene la línea investigativa abierta.

Las dos entidades inspeccionadas tienen un rol determinante:

  • El DCCAE, encargado del control del comercio de armas, municiones y explosivos.
  • La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que supervisa las operaciones de empresas dedicadas a servicios de seguridad.

La conexión con la información extraída de los dispositivos

El detonante de estas acciones fue el contenido recuperado por los investigadores de los aparatos electrónicos incautados al frente 36.

Sin embargo, de momento, las autoridades no han revelado más detalles ni han ampliado información adicional sobre lo encontrado.

