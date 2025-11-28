Filtraciones y alianzas: estos son los tres perfiles detrás de la filtración de información a las disidencias

A pocos meses de que Gustavo Petro concluya su mandato, se conoció una investigación que destapó presuntas filtraciones de información reservada hacia una disidencia de las Farc comandada por alias Calarcá.

Los hallazgos, obtenidos revelan conversaciones sobre posibles alertas para evadir controles, movimientos de tropas y planes para crear una empresa de seguridad que permitiría a los guerrilleros portar armas legales aun si las negociaciones de paz fracasaban.

En medio del escándalo, Petro apuntó a la CIA como la responsable de filtrar las pruebas y exigió a la justicia un análisis técnico de los dispositivos ocupados, que hoy reposan en la Fiscalía.

¿Quiénes están detrás de la filtración de información a las disidencias de Calarcá?

El licenciado convertido en jefe de inteligencia, Wilmar Mejía

Wilmar Mejía llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia sin experiencia militar previa. Era licenciado en educación física y figura estudiantil que conoció a Petro a principios de los años 2000.

Su ascenso fue abrupto: entró a la entidad en mayo de 2024 tras suministrar “información sensible” al Gobierno como informante, y en cuestión de meses ya dirigía el organismo encargado de manejar la inteligencia del Estado.

En los documentos incautados, Mejía aparece identificado como 'El Chulo', un apodo que, según él, los grupos ilegales usan para señalar a quienes, en su entorno, podrían convertirse en amenaza.

El funcionario sostiene que su papel en inteligencia se justifica porque para ser agente no se requiere una carrera profesional específica, sino dos capacidades: generar confianza y pasar inadvertido, además de tener acceso a datos “privilegiados” sobre actores presentes en los territorios.

Por otro lado, fuentes citadas por la AFP afirman que participó de manera directa en la depuración de altos cargos militares durante el periodo de Petro.

El general que volvió pese a las advertencias, Miguel Huertas

El general Miguel Huertas fue separado del Ejército en 2021 luego de que la CIA advirtiera sobre presuntos nexos con el ELN, según declaraciones del entonces ministro del Interior, Daniel Palacios.

Aun así, en agosto de este año fue reincorporado como líder del Comando de Personal, la división encargada de procesos de contratación y desvinculación en la institución.

De acuerdo con los archivos decomisados a la disidencia, Huertas estaría relacionado con gestiones para estructurar una empresa de seguridad con apariencia legal, con la que los integrantes del grupo armado podrían movilizarse en vehículos blindados y portar armas amparadas.

El jefe disidente que mueve los hilos, alias Calarcá

Alexander Díaz, alias Calarcá, aparece en el centro del entramado. Fue aliado de Iván Mordisco, hoy su principal enemigo, uno de los criminales más perseguidos del país.

Pese a que Calarcá mantiene conversaciones con el Gobierno, sus estructuras continúan atacando a la fuerza pública y fortaleciendo su presencia territorial.

Las conversaciones siguen sin avances concretos mientras la disidencia opera y se expande. Ante esto, un exmilitar consultado por la AFP no descartóa que el Gobierno haya mantenido comunicación con Calarcá para intentar alcanzar a Mordisco mediante contactos internos.