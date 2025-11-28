CANAL RCN
Colombia

Filtraciones y alianzas: estos son los tres perfiles detrás de la filtración de información a las disidencias

Todos aparecen en los chats incautados que exponen presuntos tratos para eludir controles militares y abrir rutas legales a un grupo armado.

Disidencias de las Farc
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos meses de que Gustavo Petro concluya su mandato, se conoció una investigación que destapó presuntas filtraciones de información reservada hacia una disidencia de las Farc comandada por alias Calarcá.

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron
RELACIONADO

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

Los hallazgos, obtenidos revelan conversaciones sobre posibles alertas para evadir controles, movimientos de tropas y planes para crear una empresa de seguridad que permitiría a los guerrilleros portar armas legales aun si las negociaciones de paz fracasaban.

En medio del escándalo, Petro apuntó a la CIA como la responsable de filtrar las pruebas y exigió a la justicia un análisis técnico de los dispositivos ocupados, que hoy reposan en la Fiscalía.

¿Quiénes están detrás de la filtración de información a las disidencias de Calarcá?

El licenciado convertido en jefe de inteligencia, Wilmar Mejía

Wilmar Mejía llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia sin experiencia militar previa. Era licenciado en educación física y figura estudiantil que conoció a Petro a principios de los años 2000.

Su ascenso fue abrupto: entró a la entidad en mayo de 2024 tras suministrar “información sensible” al Gobierno como informante, y en cuestión de meses ya dirigía el organismo encargado de manejar la inteligencia del Estado.

En los documentos incautados, Mejía aparece identificado como 'El Chulo', un apodo que, según él, los grupos ilegales usan para señalar a quienes, en su entorno, podrían convertirse en amenaza.

El funcionario sostiene que su papel en inteligencia se justifica porque para ser agente no se requiere una carrera profesional específica, sino dos capacidades: generar confianza y pasar inadvertido, además de tener acceso a datos “privilegiados” sobre actores presentes en los territorios.

Por otro lado, fuentes citadas por la AFP afirman que participó de manera directa en la depuración de altos cargos militares durante el periodo de Petro.

El general que volvió pese a las advertencias, Miguel Huertas

El general Miguel Huertas fue separado del Ejército en 2021 luego de que la CIA advirtiera sobre presuntos nexos con el ELN, según declaraciones del entonces ministro del Interior, Daniel Palacios.

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas
RELACIONADO

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas

Aun así, en agosto de este año fue reincorporado como líder del Comando de Personal, la división encargada de procesos de contratación y desvinculación en la institución.

De acuerdo con los archivos decomisados a la disidencia, Huertas estaría relacionado con gestiones para estructurar una empresa de seguridad con apariencia legal, con la que los integrantes del grupo armado podrían movilizarse en vehículos blindados y portar armas amparadas.

El jefe disidente que mueve los hilos, alias Calarcá

Alexander Díaz, alias Calarcá, aparece en el centro del entramado. Fue aliado de Iván Mordisco, hoy su principal enemigo, uno de los criminales más perseguidos del país.

Pese a que Calarcá mantiene conversaciones con el Gobierno, sus estructuras continúan atacando a la fuerza pública y fortaleciendo su presencia territorial.

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas
RELACIONADO

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas

Las conversaciones siguen sin avances concretos mientras la disidencia opera y se expande. Ante esto, un exmilitar consultado por la AFP no descartóa que el Gobierno haya mantenido comunicación con Calarcá para intentar alcanzar a Mordisco mediante contactos internos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026

Inseguridad

Abandonaron a conductor en una zona boscosa de Soacha tras intimidarlo y robarle su vehículo en Soacha

Ministerio de Defensa

Fijan reunión clave para despejar dudas sobre los Gripen: Mindefensa entregará la información

Otras Noticias

Automovilismo

¿Se puede poner un vehículo a nombre de dos personas? Esto es lo que debe saber según la ley

Conozca lo que dice la ley y cómo es el proceso en caso de requerir.

Tiroteo en Estados Unidos

Muere integrante de la Guardia Nacional baleada en Washington

Su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, se encuentra en estado crítico al igual que el tirador.

Millonarios

La promesa argentina que Millonarios quiere fichar para el 2026: ¿De quién se trata?

Educación

Uniformes usados de la Policía renacen en manos de mujeres trans amazónicas como propuesta de moda social

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos