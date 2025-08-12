Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá

Durante 11 meses, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía rastrearon silenciosamente los pasos de un hombre que se movía entre viviendas vulnerables y corredores boscosos de Usme, especialmente en el Parque Entrenubes.

Las denuncias de varias víctimas dieron forma a un patrón que se repetía con precisión: intimidación con arma cortopunzante o de fuego, traslado forzado hacia un sector boscoso, agresión física, abuso sexual y hurto de pertenencias antes de desaparecer.

Los investigadores construyeron un expediente a partir de entrevistas, reconocimientos fotográficos, labores de campo y pruebas recolectadas por Medicina Legal, que terminaron confirmando la peligrosidad y el modo de actuar del implicado.

Cayó peligroso abusador sexual: acechaba a sus víctimas en el Parque Entrenubes

La Seccional de Investigación Criminal, en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, materializó la captura mediante orden judicial de un hombre de 29 años implicado en múltiples delitos: acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, porte ilegal de armas de fuego o municiones, y hurto calificado.

Las pesquisas señalan que el detenido seleccionaba a mujeres jóvenes, de entre 16 y 25 años, a quienes abordaba estando solas.

Utilizaba armas blancas o de fuego para intimidarlas, obligándolas a seguirlo hacia zonas boscosas del Parque Entrenubes, un entorno natural que el agresor conocía lo suficiente para desaparecer después de cada ataque.

¿Cómo operaba el abusador sexual descubierto en Usme?

Una de las agresiones más graves ocurrió el 16 de junio de 2025, cuando irrumpió violentamente en una vivienda ubicada en el sector conocido como El Polígono, en la localidad de Usme.

Allí, con un arma cortopunzante, redujo a quienes se encontraban en la residencia y sometió sexualmente a tres hermanas.

Otro episodio clave para avanzar en su identificación se presentó el 1 de junio de 2025, cuando una joven de 16 años paseaba a su mascota dentro del parque.

Según la investigación, el hombre se le acercó, la intimidó con un arma cortopunzante y la obligó a caminar hacia un punto apartado del área verde, donde la agredió sexualmente antes de huir con sus pertenencias.

Ambos casos, sumados a las demás denuncias, permitieron consolidar el perfil del agresor. Medicina Legal aportó análisis técnicos y muestras que fortalecieron la línea investigativa, mientras los equipos de campo reconstruyeron recorridos y reconocimientos que encajaban con el actuar del capturado.

¿Cómo fue la captura y cuál fue la versión de este agresor sexual?

El día de su detención, este individuo intentó engañar a los uniformados proporcionando información falsa y haciéndose pasar por otra persona.

Las autoridades comprobaron que tenía registros judiciales previos por violencia intrafamiliar, hurto y además había cumplido condena en un establecimiento penitenciario.

Finalmente, tras ser presentado ante la Fiscalía, un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Paralelamente, la Policía Metropolitana informó que durante el 2025 se ha registrado una disminución del 10 % en los delitos sexuales en la ciudad, con 903 casos menos respecto al año anterior.

En lo corrido del año se han capturado 22 personas en flagrancia por acceso carnal violento y otras 59 mediante órdenes judiciales.