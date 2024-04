John Poulos sufrió ataque de ansiedad y su audiencia por feminicidio de Valentina Trespalacios fue reprogramada

John Polous, acusado por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, sufrió un ataque de ansiedad minutos antes de iniciar su audiencia en el complejo judicial de Paloquemao. La diligencia tuvo que ser suspendida.

Fue uno de los agentes de la Policía Nacional que tuvo contacto con Polous, quien le hizo saber a todas las partes presentes que el ciudadano estadounidense iba a ser trasladado de urgencias al hospital San Carlos.

“El dictamen que le emiten es una crisis de ansiedad y alteración de los signos. Por tal motivo, fue trasladado en una ambulancia a centro médico”, dijo el oficial.

El juez manifestó que el ataque de ansiedad de John Poulos no es razón suficiente para que las otras fechas programadas se cancelen; por ese motivo, pidió reanudar la diligencia este jueves 18 de abril.

“Indiscutiblemente, hoy no podemos continuar con el desarrollo de esta audiencia; pero esto no es óbice para que las otras fechas programadas se vayan a aplazar”, dijo el juez. “Mañana tendremos que concurrir a esta sala de audiencias”, añadió.

John Polous es acusado por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos probatorios dentro del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. El estadounidense se expone a una condena de 50 años de prisión y actualmente está privado de su libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá.

John Poulos admitió haber asesinado a Valentina Trespalacios

El pasado 6 de marzo John Polous admitió haber asesinado a Valentina Trespalacios, la DJ cuyo cadáver fue encontrado en una maleta al interior de un contenedor de basura en Bogotá a finales de enero de 2023.

Durante una diligencia, el señalado feminicida, aseguró que le quitó la vida a la artista de forma accidental mientras sostenían un encuentro íntimo. Poulos aseguró que ambos practicaban la asfixia y el bondage, una práctica sexual en la que una de las personas en la relación inmoviliza a la otra a través de cuerdas.

"Lo habíamos usado en ese día varias veces. Creo que lo que pasó es que había tomado alcohol y drogas, no estaba completamente lúcido en el momento, no sé si lo hice o ella lo hizo, pero cuando desperté las esposas todavía estaban apretadas alrededor de su cuello, pero después estaba en un estado inducido por las drogas y alcohol no sé qué pasó, no sé si yo lo hice o ella lo hizo y cuando yo desperté ella aún lo tenía en su cuello", afirmó el señalado.

Tras quitarle las esposas del cuello y darse cuenta de que estaba muerta "Me desmoroné, era un chica a la que amaba. Hablé con ella todos los días por nueve meses. La amaba. Imagínese matar a alguien a quien usted amaba, siente muchas cosas. Sentía que la habitación estaba girando, ya había consumido mucha droga, fue como ser golpeado por una bola de cañón", dijo Poulos.