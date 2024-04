¿Cómo avanzan las reformas pensional y laboral en el Congreso?

En el Congreso de la República se mantiene una movida agenda con varias reformas que se tramitan en el legislativo. Dos de esos proyectos son la pensional y la laboral, liderados por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

La reforma pensional tiene un futuro incierto en el legislativo del país porque en los próximos días a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes llegará la reforma pensional, corporación en la que todavía permanece la laboral. Es decir que si para la próxima semana no ha sido aprobado este último articulado, lo más probable es que se hunda.

El Termómetro Político, de Noticias RCN, conoció que la ministra Ramírez ha buscado en repetidas ocasiones a la presidenta de esa Comisión Séptima de la Cámara, María Eugenia Lopera, para solicitarle que agende esta semana la discusión de la reforma laboral, pero de momento no ha tenido éxito, lo que dificulta aún más el futuro del proyecto teniendo en cuenta que este lunes no hubo comisión, que ya está pactado el orden del día martes, que el miércoles es festivo y que no es común que se sesione los días jueves y viernes.

Ante dicho panorama, la ministra ha hablado en reuniones personales con representantes de partidos como de La U, Liberal y Conservador para negociar el bloque del pacto colectivo en la reforma.

¿Qué pasa con el umbral de cotización de la reforma pensional en el Congreso?

El proyecto de la reforma pensional se encuentra en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en donde se van a definir polémicos artículos como el umbral de cotización para Colpensiones.

En este punto, según conoció el Termómetro Político, lo más probable es que el umbral se mantenga en los 2,3 salarios mínimos aprobados en el Congreso, a pesar de que el presidente Petro haya afirmado durante una alocución que pediría a la Cámara subirlo a los tres salarios mínimos, una cifra más alta que la de los tres salarios propuestos originalmente en la reforma.

Las dudas que desató la llegada del presidente Petro a la reunión con su gabinete ministerial en Paipa

El sábado y domingo se desarrolló un cónclave del Gobierno en Paipa, Boyacá en la que se discutieron importantes temas como la posibilidad de radicar esta semana el nuevo proyecto de la reforma a la salud.

Si bien los ministros se encontraban reunidos desde el sábado, el presidente Gustavo Petro llegó el domingo después del mediodía, lo que desató dudas pues, mientras para unos se retrataba de un retraso, otros se pregunta si así podría estar pactada la agenda desde el inicio

Esta última pregunta se hace teniendo en cuenta la hora de llegada del presidente a los otros cónclaves que se han realizado con su gabinete: el 30 de septiembre de 2022, el entonces director del Dapre, Mauricio Lizcano, aseguró que el presidente llegaría sobre las 10 de la mañana pero arribó después de las 5 de la tarde, en noviembre de ese mismo año se repitió la situación.

Así que con este cónclave del fin de semana no es la primera vez que los ministros inician dicha reunión y que el presidente Petro se encarga de clausurar.